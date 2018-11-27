Вторник, 27 Ноября 2018 15:19

АрмИнфо. Пока не будет дана правовая оценка негативным явлениям прошлого, нельзя будет двигаться вперед, невозможно будет решить арцахский вопрос. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый номер списка "Сасна црер" Варужан Аветисян.

По его словам, должно быть создано переходное правосудие, которое должно разработать четкие критерии наказания и помилования, исходя из тяжести совершенных преступлений. "Те, кто совершил сравнительно мелкие преступления, могут быть помилованы при условии выплаты различных штрафов, компенсации нанесенного ущерба, но те, кто совершил крупные преступления, помилованию не подлежат",- заявил Аветисян.

Он также заявил, что при нынешних властях практически ничего не изменилось - остались штрафы за парковки, нарушение правил дорожного движения, действует накопительная пенсионная система.

Аветисян также выразил недовольство последней амнистией в Армении, назвав ее издевательством над обществом и лицами, отбывающими наказание. "Должна быть объявлена новая, широкомасштабная амнистия, которая затронет всех, в том числе и пожизненно заключенных",- заявил он.

Аветисян также коснулся проблем в экономике, назвав, экономическую систему страны дегенеративной, которая только потребляет, практически ничего не производя. "Сегодня наше внутреннее производство базируется исключительно на горнорудной промышленности, есть, правда, подвижки в туризме и энергетике, но этого мало. Что касается банковской системы, то она напоминает ростовщичество",- заявил Аветисян.

При этом он заверил, что партия "Сасна црер" разработала новую экономическую программу, основанную на гибридной системе управления с учетом национальных особенностей.