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АрмИнфо. Пока не будет дана правовая оценка негативным явлениям прошлого, нельзя будет двигаться вперед, невозможно будет решить арцахский вопрос. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый номер списка "Сасна црер" Варужан Аветисян.
По его словам, должно быть создано переходное правосудие, которое должно разработать четкие критерии наказания и помилования, исходя из тяжести совершенных преступлений. "Те, кто совершил сравнительно мелкие преступления, могут быть помилованы при условии выплаты различных штрафов, компенсации нанесенного ущерба, но те, кто совершил крупные преступления, помилованию не подлежат",- заявил Аветисян.
Он также заявил, что при нынешних властях практически ничего не изменилось - остались штрафы за парковки, нарушение правил дорожного движения, действует накопительная пенсионная система.
Аветисян также выразил недовольство последней амнистией в Армении, назвав ее издевательством над обществом и лицами, отбывающими наказание. "Должна быть объявлена новая, широкомасштабная амнистия, которая затронет всех, в том числе и пожизненно заключенных",- заявил он.
Аветисян также коснулся проблем в экономике, назвав, экономическую систему страны дегенеративной, которая только потребляет, практически ничего не производя. "Сегодня наше внутреннее производство базируется исключительно на горнорудной промышленности, есть, правда, подвижки в туризме и энергетике, но этого мало. Что касается банковской системы, то она напоминает ростовщичество",- заявил Аветисян.
При этом он заверил, что партия "Сасна црер" разработала новую экономическую программу, основанную на гибридной системе управления с учетом национальных особенностей.
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|"Сасна црер": Пока не будет дана правовая оценка негативным явлениям прошлого, нельзя будет двигаться вперед
|Давид Шахназарян: Заявление Сасуна Микаеляна об Арцахе является частью политической программы Никола Пашиняна
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|Зограб Мнацаканян: Нам нужно приложить все усилия, чтобы ПАЧЭС оставалась деполитизированной структурой
|Посол Болгарии в РА: Болгарский кинематограф приобретает все более широкую известность в Армении
|В рамках заседания ПАЧЭС в Ереване между делегатами России и Украины произошла перепалка
|Генпрокуратура Армении напомнила политическим силам и гражданам об уголовной ответственности за избирательные взятки
|Владимир Елканов: Интенсивность боевой подготовки 102-ой РВБ в Армении в 2018 году увеличилось вдвое
|Асаф Гаджиев: Конфликты в регионе препятствует полномасштабному использования потенциала ПАЧЭС
|Ара Баблоян: Армения заинтересована в развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе
|Пашинян готов положить на асфальт тех, кто будет указывать народу, как ему голосовать
|Давид Шахназарян ставит под сомнение легитимность предстоящих парламентских выборов
|Начало 52-ого заседания Генассамблеи ПАЧЭС в Ереване ознаменовалось скандалом: 4 делегации отказались от медалей организации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 27 ноября
|Пашинян обрушился с критикой на карабахских чиновников, потребовав "не совать нос" в политику
|Церковь ответила Пашиняну
|Партия Сасна црер отреагировала на заявление Никола Пашиняна
|Бако Саакян встретился с армянскими предпринимателями и благотворителями России
|В Арцахе жестко отреагировали на заявление Сасуна Микаеляна, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны
|АРФ "Дашнакцутюн" вступила в перевыборную гонку со встречи с избирателями у памятника основателю Первой Республики Араму Манукяну
|Несколько членов правительства Армении по решения Пашиняна отправятся в неоплачиваемый отпуск для участия в агиткампании
|Посол Армении в Испании и Генсек UNWTO обсудили перспективы углубления сотрудничества
|МИД: Граждан Армении или армян среди пострадавших в результате обстрела в Алеппо нет
|Армен Саркисян: Я сделаю максимально возможное для обеспечения стабильности в Армении
|Повышение уровня безопасности РА и Арцаха, поощрение труда и инвестиций, преодоление бедности и обеспечение верховенства закона: блок "Мой шаг" представил свои приоритеты
|Политтехнoлог: Какая бы сила ни пришла к власти в Армении, она будет пророссийско-ориентированной, исходя из сложившихся реалий
|"Дашнакцутюн" презентовала свою предвыборную программу
|Политически силы верят в то, что в Армении пройдут свободные и объективные выборы
|Петр Свитальский: Экономические реформы в Армении шире распахнут двери для европейского бизнеса
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|Арам Сафарян: Если правительство не представит конкретную программу действий, то после декабрьских выборов Армению ждут новые досpочные выборы
|Армению в межправительственном совете ЕАЭС представит Арарат Мирзоян
|РПА: Для Никола Пашияна интересы блока "Мой шаг" важнее, чем интересы Армении
|Никол Пашинян Республиканской партии: Вы не имеете морального права говорить об армии
|Армен Ашотян: 9 декабря Никола Пашиняна ждет большой сюрприз
|Российский эксперт не исключил сюрпризов в ходе электоральных процессов в Армении
|Лепехин: Минусом парламентских выборов в Армении является отсутствие в избирательных процессах реальной оппозиции в лице Роберта Кочаряна
|В администрации президента РА представили детали визита Армена Саркисяна в ФРГ
|Российский эксперт: Ситуация вокруг кандидатуры генсека ОДКБ не отразится на итогах выборов в Армении
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