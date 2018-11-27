Вторник, 27 Ноября 2018 15:18

АрмИнфо. Сегодняшняя власть в Армении представляет большую угрозу для Арцаха, чем Азербайджан со всеми своими вооруженным силами. Такое мнение высказал 27 ноября на пресс-конференции экс-глава Министерства нацбезопасности Армении, экс-член правления оппозиционной партии "Армянское общенациональное движение", а ныне кандидат в депутаты от экс-правящей Республиканской партии (РПА) Давид Шахназарян.

По словам Шахназаряна, заявление члена предвыборного блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна о том, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны, является частью политической программы и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна по формуле "Власть взамен Арцаха". Таким образом, по его словам, устами Сасуна Микаеляна было высказано то, что является политической целью нынешней власти. "Не перестану повторять, что так называемая революция стала абсолютным злом для двух армянских государств", - подчеркнул он.

Тем не менее, как считает экс-глава МНБ Армении, вчерашнее жесткое заявление Никола Пашиняна связано не столько с реакцией на заявление члена возглавляемого им предвыборного блока, а с тем, что на мероприятии по старту предвыборной агиткампании РПА присутствовало гораздо больше людей, чем на организованном на днях шествии блока "Мой шаг".

Касаясь уголовного дела по событиям 1-го марта 2008-го года, Давид Шахназарян заявил, что дело используется исключительно для пропаганды нынешнего режима, которое лишено государственного мышления. "Расследование дела провалено, несмотря на заявление премьера Пашиняна от 17 августа о том, что оно было полностью раскрыто", - заявил кандидат в депутаты от РПА, подчеркнув, что общество постепенно выходит из состояния оцепенения и уже скоро это станет очевидно всем.

Отметим, что депутат парламента Армении, член возглавляемого Николом Пашиняном предвыборного блока "Мой шаг" Сасун Микаелян накануне заявил, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны. Данное заявление вызвало негативную реакцию в Степанакерте. Секретарь Совета национальной безопасности НКР, герой Арцаха Виталий Баласанян призвал прийти в себя. "Удивляет и даже вызывает гнев, что в эти дни, во время предвыборной кампании в Национальное собрание РА, это спекулируется и преуменьшается в каких-то партийных интересах. Хотел бы напомнить Сасуну Микаеляну, который прошел через ужасы Арцахской войны, что революция, произошедшая в РА в последний период не может считаться более серьезной победой, чем Арцахская освободительная война, и уж тем более, чем создание второй Армянской Республики. Подобного рода заявления как минимум ставят под сомнение участие подобных лиц в деле государственного строительства. Вызывает прискорбие и то, что подобные заявления делаются в присутствии Верховного главнокомандующего Армении. Придите в себя, парни!". С заявлением выступил и пресс-секретарь Министерства обороны НКР Сенор Асратян, который заметил, что заявление человека неоднозначно воспринимается, когда сказать ему нечего, а желание говорить велико. А советник президента Арцаха Аршавир Гарамян призвал стереть имя Сасуна Микаеляна из числа героев арцахской войны. Заявления, озвученные из Степанакерта разгневали Никола Пашиняна, который выразил недоумение такой реакцией на заявление Микаеляна. "Меня еще больше удивляет тот факт, что реагируют на эту формулировку те, кто на протяжении лет были свидетелями того, как грабят армию", - возмутился Пашинян.