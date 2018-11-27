Вторник, 27 Ноября 2018 15:05

АрмИнфо.В Армении с 17 ноября стартовала Европейская неделя кино, в рамках которой армянскому зрителю представилась возможность познакомиться с одиннадцатью последними фильмами европейского кинематографа, которые удостоились высокой оценки на различных кинофестивалях Европы.

Одной из работ, представленных в ереванском кинотеатре <Москва> стал фильм известного болгарского режиссера Константина Божанова <И после будет свет> (Light thereafter) (2017 года выпуска - Ред.). Следует отметить, что премьера ленты в Армении сопровождалась полным аншлагом.

С приветственным словом перед зрителями выступила Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в РА Мария Павлова Цоцоркова-Каймактчиева. Посол отметила, что фестиваль проходит в Армении в рамках Европейского года культурного наследия. <Мы благодарны делегации ЕС в Армении и Британскому Совету (British Council), которые предоставили бесценную возможность армянскому зрителю посмотреть новинки европейского кино, в которых раскрываются очень интересные темы и вызовы, с которыми сталкивается европейская общественность>, - сказала она.

Болгарский дипломат подчеркнула, что фильмы, которые будут представлены на суд армянскому зрителю завоевали популярность на различных европейских кинофестивалях и удостоились высоких наград. В частности, она заметила, что болгарский кинематограф приобретает все более широкую известность в Армении. В этой связи М. Павлова Цоцоркова- Каймактчиева напомнила, что в 2017 году фильм болгарского режиссера Иглики Трифоновой <Прокурор, Защитник Отец и Его Сын> удостоился специального приза жюри на международном кинофестивале <Золотой абрикос>, а летом 2018г. картина Илияна Джеверликова <Вездесущий> была номинирована на премию <Золотого абрикоса>.

Поблагодарив Константина Божанова за согласие лично приехать в Армению и представить свой фильм, Посол подчеркнула, что в картине <И после будет свет> отражается система ценностей европейского наследия. <Это фильм о молодом болгарине, который отправился по Европе в поисках самого себя, своей идентичности, путешествие которого сопровождается различными вызовами. Надеюсь, фильм покажется интересным, заставит задуматься, задаться к себе вопросами>, - сказала М.Павлова Цоцоркова-Каймактчиева.

Режиссер картины К.Божанов рассказал, что главный герой фильма, который страдает от аутизма, постоянно попадает в ситуации, где ему предстоит принимать решения и делать выбор, чтобы определить, что же лучше для него. <На самом деле, это то, с чем сталкивается каждый из нас. И я бы хотел представить в будущем этот фильм в двух реальностях, где зритель получил бы возможность посмотреть картину с разных точек зрения, одна из которых будет более фрагментной, углубленной в искусстве, а вторая предусмотрена для широкого просмотра>, - сказал он.

Отметив, что это его первый визит в Армению, Божанов поблагодарил зрителей за присутствие и проявленный интерес к его фильму. <Я нахожусь в Армении несколько часов, но уже прекрасно осознаю, что увезу с собой нечто ценное. Сегодня, мне посчастливилось посетить музей Сергея Параджанова и познакомится с ним, как с искусствоведом. Я знал о его культурном наследии в качестве режиссера, знаком с его картинами, но сегодня впервые увидел созданные режиссером коллажи. И я понял, что вес мир должен узнать Сергея Параджанова как художника-коллажиста. Спасибо, что сегодня Вы мне это подарили>, - заключил он.

Отметим, что накануне, режиссер провел мастер-класс с учащимися Ереванского государственного института театра и кино. Во время встречи со студентами К. Божанов показал фрагменты 4 фильмов, в том числе <Наше путешествие в Африку>(Германия, 1966г.). <То, что я вам покажу, скорее всего сильно отличается от того, чему вас здесь учат>, -сказал болгарский режиссер. Если нет готовности сегодня разрушить границы и научиться смотреть на ситуации с разных точек зрения, прежде чем приступить к созданию произведения искусства, по убеждению Божанова, в дальнейшем это составит еще большую сложность. В ходе общения со студентами он подчеркнул, что при создании фильма необходимо твердо знать, на какую аудиторию рассчитана работа, и каков главный посыл в фильме, линию которого необходимо держать до конца. <Но наиболее значимым является ваши внутренние ощущения. В своих работах вы должны выйти из привычных для себя рамок и показать то, что чувствуете>, - подчеркнул он.К. Божанов выразил готовность к максимально открытому и активному диалогу.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Божанов заметил, что во время мастер-класса ожидал, что студенты будут более открытыми в отношении тех фрагментов, с которыми режиссер решил их познакомить. <К сожалению, вышло несколько иначе. Но уверен, что в случае если нам представиться возможность еще раз встретиться, пообщаться и повторно представить те картины, которые я выбрал для них сегодня, уверен, они поймут и примут. В конце-то-концов, это те фильмы, которые оставили значительный след в истории кинематографа>, - выразил он.

Содействие в проведении мастер -класса для студентов Ереванского государственного института оказали председатель студсовета ЕГИТК Милен Балдрян, начальник международного отдела ЕГИТК Зара Саакян и проректор ЕГИТК Армине Егиазарян.