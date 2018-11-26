Понедельник, 26 Ноября 2018 21:13

АрмИнфо. Казахстан присоединится к создаваемому Международному бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК, Соглашение разработано в целях обеспечения безопасного развития международной гражданской авиации, предотвращения авиационных происшествий и инцидентов, развития взаимодействия в области независимого расследования таких происшествий на принципах и в соответствии с рекомендуемой практикой ИКАО.

Основной функцией нового Бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий.

Также будет разработан общий набор правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьёзных инцидентов, материалы и справочники, руководство для специалистов по расследованию. Предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО.

"В отличие от МАК, Бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами", - отметили в пресс-службе.

Подписи под Соглашением поставили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян.

На церемонии подписания также присутствовали первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр, министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбек Калилов. Они приветствовали подписание соглашения и заявили о намерении завершить внутригосударственные процедуры по присоединению к нему. Роман Скляр, в частности, отметил, что Казахстан планирует сделать это до конца 2018 года. Ожидается, что первый филиал Бюро будет создан в Республике Казахстан.

В дальнейшем другие государства могут присоединиться к подписанному соглашению, заключили в пресс-службе.

Напомним, что в рамках форума «Транспорт России-2018» на прошлой неделе, в четверг, подписи под этим документом поставили и. о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Структура, расследующая серьезные авиационные происшествия на постсоветском пространстве, уже существовала: в 1991 году был создан Международный авиационный комитет со штаб-квартирой в Москве, в состав которого входят 11 стран бывшего СССР, в том числе и Армения.

Сейчас, фактически, создается альтернативный этой структуре орган в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее Министерство транспорта России заявило, что в этом направлении ведутся работы.

В министерстве транспорта РФ пояснили, что в Международном авиационном комитете сегодня невозможно принимать решения на основе консенсуса, в частности, по причине позиций Украины и Грузии.