Понедельник, 26 Ноября 2018 20:49

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности НКР, герой Арцаха Виталий Баласанян жестко отреагировал на заявление член возглавляемого Николом Пашиняном предвыборного блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна касательно того, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны.

Так, в заявлении Баласаняна в частности говорится: "К сожалению, я должен констатировать то, что произошло на Родине-матери. Национальная освободительная борьба, заложенная в 1988 году - это победа нашего народа, живущего в Армении, Арцахе и Диаспоре. НКР - достижение и гордость всего армянства. Удивляет и даже вызывает гнев, что в эти дни, во время предвыборной кампании в Национальное собрание РА, это спекулируется и преуменьшается в каких-то партийных интересах. Хотел бы напомнить Сасуну Микаеляну, который прошел через ужасы Арцахской войны, что революция, произошедшая в РА в последний период не может считаться более серьезной победой, чем Арцахская освободительная война, и уж тем более, чем создание второй Армянской Республики. Подобного рода заявления как минимум ставят под сомнение участие подобных лиц в деле государственного строительства. Вызывает прискорбие и то, что подобные заявления делаются в присутствии Верховного главнокомандующего Армении. Придите в себя, парни!".

Отметим, что депутат парламента Армении, член возглавляемого Николом Пашиняном предвыборного блока "Мой шаг" Сасун Микаелян считает, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны. "Мы победили в Арцахской войне. Я не побоюсь сказать, что эта победа, которую одержали в нашей стране вы, народ, важнее, чем Арцахская освободительная война", - сказал Микаелян во время предвыборной агитации с участием и.о. премьера Армении в городе Талин.