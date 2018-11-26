Понедельник, 26 Ноября 2018 20:32

АрмИнфо.Партия АРФ "Дашнакцутюн" вступила в перевыборную гонку со встречи с избирателями возле памятника основателю Первой Республики Араму Манукяну.

Возглавляющий список АРФД Армен Рустамян в ходе своего выступления констатировал, что сегодня Армения находится на важном историческом этапе - в переходном периоде. По словам дашнакцакана, в стране произошла не революция, а смена администрации. Рустамян заверил, что революция еще впереди, и она начнется с получением настоящей власти. "Настоящие революции с приходом к власти начинаются, а фальшивые завершаются", - сказал Рустамян.

Говоря о вызовах и угрозах, стоящих перед Арменией на переходном этапе, Рустамян заверил, что АРФД участвует в этих выборах именно с той целью, чтобы озвучить угрозы стоящей перед страной, и предложить пути их решения. "Самая главная угроза сегодня - не допустить того, чтобы новое вдруг стало хорошо забытым старым или хорошо завернутым старым", - сказал первый номер АРФ, добавив, что сегодня есть серьезные предпосылки для этого.

Коснувшись заявления и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что на все 100% выполнены обещания данные народу во время революционного движения, Рустамян выразил убеждение, что не выполнено самое главное обещание, а именно не ликвидирован институт суперпремьерства. "На деле остались все те же лица - но, вдруг выяснилось, что олигархов в Армении больше нет, они предприниматели. То есть, стали "своими", потому, что они проявили лояльность и выразили готовность служить новым властям. И это не единственный пример, с 90-х гг мы вдели, как укрепление собственных позиций привело к тому, что был утрачен потенциал общенационального пробуждения. Даже стояли перед угрозой потери победы в карабахской войне. Нельзя повторять те же ошибки, нельзя вести народ через те же испытания. Революция должна служить всем, а не одной только пришедшей к власти администрации. Мы видели в свое время, как получившая более 80% доверия народа сила использовала власть в своих целях ", - резюмировал Рустамян.

В свою очередь третий в списке АРФД Артур Хачатрян считает, государство не может сидеть сложа руки, так как оно занимает ключевая роль в развитии страны. "Сегодня, люди жалуются на несправедливость. Тысячи людей трудятся день и ночь и получают гроши. Олигархи, которые теперь называются предпринимателями, забирают себе львиную долю благ. Государство из пассивного координатора должно превратиться в активного игрока", - выразил убеждение Хачатрян.

Меж тем, член АРФД Арцвик Минасян в очередной раз заверил о наличии у них четких программ по решению насущных проблем, стоящих перед страной. Минасян считает, что остальные политические силы не обладают такими программами, кроме того они сплотились вокруг одной личности и не видят будущего страны.