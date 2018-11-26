Понедельник, 26 Ноября 2018 19:18

АрмИнфо.Граждан Армении или армян среди пострадавших, в результате обстрела 25 ноября ряда районов Алеппо, нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении, поступившем в АрмИнфо.

"Согласно предварительным данным Генконсульства Армении в Алеппо, в результате обстрела, произошедшего в 3-х км от здания Генконсульства, армяне или граждане РА не пострадали", - отмечается в сообщении МИД РА.

Отметим, что 24 ноября террористы обстреляли в Алеппо районы аль-Халидия и аз-Захра и улицу Нил снарядами, по предварительным данным содержащими хлор. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадало более 100 человек, в том числе и дети. В ответ ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков.