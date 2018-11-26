Понедельник, 26 Ноября 2018 18:49

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян встретился с организаторами и некоторыми участниками, проходящего в Ереване международного круглого стола "2018: переломный год для Южного Кавказа". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента Армении.

Цель научной конференции, организованной Научным обществом кавказоведов и Организацией ДИАЛОГ в сотрудничестве с Институтом востоковедения, являются обсуждение региональных проблем, оценка существующих и вероятных вызовов.

Саркисня в ходе встречи подчеркнул важность тесного сотрудничества между научно- исследовательскими и аналитическими центрами России и Армении, работы политологов- аналитиков и экспертов.

В свою очередь гости представили президенту цели мероприятия, отметив, что они желают лучше понять происходящие в Армении процессы, чтобы составить о них наиболее объективное представление.

Саркисян подчеркнул значимость стабильности и предсказуемости для страны. "Это важнейший фактор, и я, как президент Республики, сделаю максимально возможное для обеспечения этой стабильности", - подчеркнул он.