Понедельник, 26 Ноября 2018 18:33

АрмИнфо. "Счастливый индивидум, заботливое общество, могущественное государство" - этим ориентирами будет руководствоваться блок "Мой шаг" в течение предстоящих 5 лет. Об этом говорится в предвыборной программе к предстоящим выборам в парламент 9 декабря политической команды и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно документу, деятельность блока "Мой шаг" в ближайшие 5 лет будет нацелена на осуществление экономической революции. "Мы намерены предпринять решительные шаги в направлении становлении Армении в промышленную, технологичную страны с высокими природоохранными стандартами", - говорится в документе. Для достижения намеченной цели, ключевое значение придается последовательному повышению степени безопасности РА и Республики Арцах, международному признанию права Арцаха на самоопределение, поощрению труда и инвестиций, преодолению бедности с помощью труда и образования, обеспечению верховенства закона, последовательному повышению благосостояния народа и эффективности расходов в госсистеме.

Одним из политических приоритетов "Мой шаг" провозглашает приведение в соответствие уровня боеспособности армянских ВС и их продуктивности современным требованиям безопасности. Цели и задачи в сфере обороны в долгосрочной перспективе, как отмечается, должны быть установлены на основе комплексной оценки существующих и возможных угроз военного характера, и доступных ресурсов для их устранения.

Ключевой целью внешней политики Армении выступает обеспечение суверенитета и безопасности РА, мирное урегулирование карабахского конфликта. Парвительство Армении будет нацелено на повышение авторитет и роли страны на международной политической арене. В числе приоритетов внешней политике продолжает оставаться вопрос международного признания геноцида армян. Армения будет последовательно развивать добрососедские отношения со всеми партнерами.

Армения продолжит развивать отношения с армянской Диаспорой на основе взаимного уважения. Новая стратегия работы с Диаспорой будет нацелена на обеспечение следующего принципа - Сильная Армения, сильна Диаспора.

Краеугольным камнем экономической политики Армении станет повышение конкурентоспособности армянской экономики, формирование современной экономической системы, основанной на знаниях и инновациях. Гражданам Армении документ обещает право на достойную работу и повышение качества жизни. В основе экономической политики будет положено увеличение объемов экспорта и занятости населения, а также инвестиционной политики, нацеленной на поощрение труда.

В результате, будет изменена структура экономической системы республики, которая придет к росту благодаря усилиям всех участников процесса. Для этого будет искоренена практика принятия единоличных решений. На основе мнений экспертных кругов будет определена политика в различных отраслях экономики, осуществлены шаги к повышению узнаваемости Армении и формированию армянского бренда.

В целом, как отмечается, рост экономики должен быть инклюзивным. В этом контексте, приоритетами экономической политики выступят - устранение бюрократических ограничений, снижение налоговых ставок, рост МСП и равномерное развитие регионов, формирование единого окна для привлечения инвестиций и конкурентоспособной энергетической системы, создание надежных и доступных инфраструктур и оцифровка предоставляемых госуслуг. С этой целью планируется сокращение административного бремени, устранение регулировок, которые препятствуют развитию бизнеса, упрощение налоговой и таможенной политики, увеличение объемов экспорта и инвестиции в инфраструктурные проекты.

В контексте формирования "Социально защищенного, умного и здорового общества" блок "Мой шаг" предлагает работать в направлении создания инклюзивной, конкурентоспособной образовательной системы. Для достижения данной цели предусматривается увеличение госфинансирования, а также привлечение частных инвестиций. Блок также обещает доступное и качественное медобслуживание гражданам страны, в рамках которого в течение ближайших 3 лет ассигнования из госбюджета достигнут 2%ВВП, а в разрезе 5 лет - 3%ВВП.

В целях формирования устойчивой системы социальной защиты планируется развитие навыков безработных, возможность на получение доступного жилья молодым семьям, а также реформы пенсионной сферы и стимулирование рождаемости. Указанные действия будут нацелены на формирование среднего класса в республике. В частности, до 2023 года планируется сокращение бедности на 10 п.п., а крайняя бедность - на 5 п.п.

Видение блока в сфере охраны природы основано на принципах обеспечения комплексной сохранности окружающей среды и его разумного использования. Политика в сфере культуры будет нацелена на создание условий для того, чтобы творческие люди из различных стран, пожелали жить и творить в Армении.

Госуправление будет реформировано с учетом эффективности расходуемых средств. Как считают представители блока "Мой шаг", система госуправления чрезмерна раздута и неэффективна. Таким образом, блок считает необходимым проведение кардинальных изменений в системе. Общественные финансы, как отмечается, должны быть расходоваться адресно и экономно.

В направлении установления справедливости в стране, а также верховенства закона, "Мой шаг" предлагает создание независимой судебной системы, разгрузку судов, а также обеспечение права на переходное правосудие. Новая власть продолжит также антикоррупционную борьбу, в ходе которой будет установлено сотрудничество, как с гражданским обществом, так и международными организациями.

В конце своей программы, блок "Мой шаг" определает 50 шагов на пути к реализации слогана "Счастливый индивидум, заботливое общество, могущественное государство".

Первым делом власть намерена развивать отечественный военпром, далее включить Арцах в переговный процесс как полноправной стороны конфликта, устранить законодательные барьеры для использования потенциала кадров из Диаспоры в РА, снизить налоговые ставки по налогу на прибыль, подоходный налог и налогу на дивиденды, освободить микробизнес от налогов, до 2023 года улучшить состояние дорог Армении, содействовать реализации программ в сфере ИТ, повысить зарплату госслужащим, а также пенсии, внедрить тотальную систему медицинского страхования, модернизировать образовательную систему. "Мой шаг" не откажется также от идеи повысить уровень воды озера Севан, реформировать обязательную пенсионную накопительную систему, а также поработать над увеличением объемов "экспорта" армянской культуры.