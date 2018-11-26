Понедельник, 26 Ноября 2018 18:25

АрмИнфо.На предстоящих в декабре в Армении парламентских выборах правящий блок "Мой шаг" наберет от 65% до 75% голосов (по прогнозам "Гэллап", этот показатель составляет 68,7%, ред. ). С таким прогнозом сегодня на пресс-конференции выступил политтехнолог Виген Акопян.

По его словам, партия "Процветающая Армения" в парламенте займет второе место в порядком 10% голосов ("Гэллап" прогнозирует 6,7%, ред. ). Насчет шансов остальных сил эксперт затруднился выступить с прогнозом.

При этом, по его словам, предвыборная агитация не будет разворачиваться вокруг идеологии и программ политическиx сил. Хотя, по его мнению, внешнеполитический курс политическиx сил будет ключевым вопросом предвыборных дебатов. Он заметил, что на сегодня в выборах участвуют в основном политические силы с прозападной, однако, что примечательно, не с антироссийской ориентацией. "Однако ключевым является тот факт, что какая бы сила ни пришла к власти в Армении, она будет пророссийско-ориентированной, исходя из сложившихся реалий", - заметил эксперт.

Что касается Республиканской партии, то она, по мнению Акопяна, будет целенаправленно работать на таргетный электорат радикальных оппонентов Никола Пашиняна и его команды. "В этом контексте РПА будет сложно выполнить свою программу максимум (она стремится стать второй силой в парламенте), но минимальную представленность в парламенте она все же сможет обеспечить, если не сломается на полпути предвыборной агитации в силу большого общественного давления и давления со стороны властей",- резюмировал эксперт.