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АрмИнфо. АРФ "Дашнакцутюн" презентовала свою предвыборную программу.
В программе отмечается, что предстоящие в декабре выборы определят судьбу страны - либо Армения будет независимым государством со свободными гражданами, либо станет слабой перед внешними вызовами республикой, с растущей бедностью и миграцией.
АРФД выступает за сохранение национальных ценностей, социальную справедливость, регулирующую роль государства в экономике, рановмерное распределение экономических благ, повышение зарплат и пенсий, развитие ВПК, переход на профессиональную армию и внедрение системы обязательного медстрахования и прогрессивного налога, сокращение миграции.
В арцахском вопросе партия выступает за присоединение Арцаха к родине, за обязательный возврат Степанакерта за стол переговоров. "Армения является гарантом безопасности Арцаха. Карабахский вопрос является частью общего пакета Ай-Дата",- говорится в программе партии.
Во внешнеполитической плоскости, как отмечает партия, Ереван должен проводить политику исключительно исходящую из его собственных интересов. Партия также настаивает на поднятии вопроса о компенсации Турцией последствий Геноцида армян. В программе АРФД отдельным пунктом значится также укрепление отношений с Грузией. "Насколько сильной будет "Дашнакцутюн", настолько сильным будет страна",- резюмирует партия
|В Арцахе жестко отреагировали на заявление Сасуна Микаеляна, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны
|АРФ "Дашнакцутюн" вступила в перевыборную гонку со встречи с избирателями у памятника основателю Первой Республики Араму Манукяну
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|МИД: Граждан Армении или армян среди пострадавших в результате обстрела в Алеппо нет
|Армен Саркисян: Я сделаю максимально возможное для обеспечения стабильности в Армении
|Повышение уровня безопасности РА и Арцаха, поощрение труда и инвестиций, преодоление бедности и обеспечение верховенства закона: блок "Мой шаг" представил свои приоритеты
|Политтехнoлог: Какая бы сила ни пришла к власти в Армении, она будет пророссийско-ориентированной, исходя из сложившихся реалий
|"Дашнакцутюн" презентовала свою предвыборную программу
|Политически силы верят в то, что в Армении пройдут свободные и объективные выборы
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|Никол Пашинян партии "Сасна Црер": Хочу вам напомнить, что сейчас у власти не слабовольный Серж Саргсян
|Арам Сафарян: Если правительство не представит конкретную программу действий, то после декабрьских выборов Армению ждут новые досpочные выборы
|Армению в межправительственном совете ЕАЭС представит Арарат Мирзоян
|РПА: Для Никола Пашияна интересы блока "Мой шаг" важнее, чем интересы Армении
|Никол Пашинян Республиканской партии: Вы не имеете морального права говорить об армии
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|Российский эксперт не исключил сюрпризов в ходе электоральных процессов в Армении
|Лепехин: Минусом парламентских выборов в Армении является отсутствие в избирательных процессах реальной оппозиции в лице Роберта Кочаряна
|В администрации президента РА представили детали визита Армена Саркисяна в ФРГ
|Российский эксперт: Ситуация вокруг кандидатуры генсека ОДКБ не отразится на итогах выборов в Армении
|В Армении молодые летчики армейской авиации ЮВО дали старт полетам в условиях высокогорья
|В Ереване 27 ноября пройдет первая встреча комитета партнерства Армения-ЕС
|"Сасна црер": Будущий парламент сделаем площадкой, где сталкиваются идеи, а не мешки с деньгами
|Армения заняла 84 строчку в рейтинге самых сильных армий мира по версии Global Firepower
|Ара Баблоян и генсек ПАЧЭС обсудили вопросы проведения 52-го пленарного заседания Ассамблеи в Ереване
|Омбудсмен Армении проведет круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг электорального процесса в стране
|Армен Саркисян в Берлине проведет переговоры с Ангелой Меркель
|В Армении стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года
|Beeline запускает предложение COMBO для жителей областей
|МИД Армении выясняет наличие армян или граждан РА среди пострадавших в результате землетрясения в Иране
|Роман Багдасарян: О культуре, об Опере и о «лучших подругах»
|Никол Пашинян представил предвыборную программу блока "Мой шаг"
|Баку подверг резкой критике Москву, в связи с визитом в Россию президента Арцаха
|Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное Собрание Армении
|Никол Пашинян ушел в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании
|Делегация Приднестровья находится в Арцахе
|В Ереване проходит научно-практическая конференция <Армянские беженцы из Азербайджана: Политические, культурные и общественные проблемы 30 лет спустя>
|Пашинян: Экономическая революция в стране уже началась и "у кого есть глаза", тот уже видит результаты
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" не верит опросам "Гэллап", и считает, что окажется в новом парламенте
|Партия "Оринац еркир" представила 50-и шаговую программу по оздоровлению страны
|Пашинян вновь выразил полную поддержку действующим властям Арцаха
|На минувшей неделе противник более 150 раз нарушил режим прекращения огня
|Никол Пашинян призвал армянский народ совершить экономическую революцию
|Пашинян проводит шествие в Ереване
|Сона Трузян: Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26 ноября
|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
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