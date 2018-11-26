Понедельник, 26 Ноября 2018 18:21

АрмИнфо. АРФ "Дашнакцутюн" презентовала свою предвыборную программу.

В программе отмечается, что предстоящие в декабре выборы определят судьбу страны - либо Армения будет независимым государством со свободными гражданами, либо станет слабой перед внешними вызовами республикой, с растущей бедностью и миграцией.

АРФД выступает за сохранение национальных ценностей, социальную справедливость, регулирующую роль государства в экономике, рановмерное распределение экономических благ, повышение зарплат и пенсий, развитие ВПК, переход на профессиональную армию и внедрение системы обязательного медстрахования и прогрессивного налога, сокращение миграции.

В арцахском вопросе партия выступает за присоединение Арцаха к родине, за обязательный возврат Степанакерта за стол переговоров. "Армения является гарантом безопасности Арцаха. Карабахский вопрос является частью общего пакета Ай-Дата",- говорится в программе партии.

Во внешнеполитической плоскости, как отмечает партия, Ереван должен проводить политику исключительно исходящую из его собственных интересов. Партия также настаивает на поднятии вопроса о компенсации Турцией последствий Геноцида армян. В программе АРФД отдельным пунктом значится также укрепление отношений с Грузией. "Насколько сильной будет "Дашнакцутюн", настолько сильным будет страна",- резюмирует партия