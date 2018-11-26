Понедельник, 26 Ноября 2018 18:09

АрмИнфо.Я уверен, что впервые в Армении будет возможно провести свободные и объективные выборы. Об этом 26 ноября в ходе встречи с журналистами заявил лидер партии "Христианско-народное возрождение" Левон Ширинян.

Он заметил, что во время предвыборной агитации основной акцент будет поставлен на общении с прессой. Ширинян подчеркнул, что их целью является сделать предвыборную кампанию идейной. "Если мы вновь всей нацией пойдем голосовать по рейтинговой системе, то не сомневайтесь, что режим Сержа Саргсяна вернется. Однако, ничего не выйдет, так как именно на это и надеются представители прежнего режима. Думаю что силы, поддерживающие революцию в этот вопросе должны быть очень бдительными и организоваными", - подчеркнул глава партии "Христианско-народное возрождение". Он также отметил, что необходимо создать 4 республику Армения, в которой будут чтить армянскую веру. "После революции мы инициировали движение восстановления христианства, на основе философии нашей церкви. Поверьте нам, и у вас будет будущее. Мы вместе с вами восстановим Армению", - подчеркнул он.

Партия начала свою предвыборную кампания с Эчмиадзина, получив благословение в церкви св.Рипсиме, а дальше продолжила агитацию по

Армавирской области.

Отметим, что сегодня с избирателями встретились также представители блока "Мы". Один из лидеров блока, глава партии "Республика" Арам Саркисян отметил, что очень важно, чтобы в Национальном Собрании была политическая сила, которая будет способна указывать властям на их недостатки. Он также заявил, что вопрос о том, кто будет премьером решен, однако, в парламенте должна быть альтернативная политическая сила. Что касается предвыборной программы блока, то основными пунктами пунктами Саркисян счел - необходимость обязательного медицинского страхования, создание рабочих мест, а также повышение уровня сотрудничества с НАТО.

Отметим, что 26 ноября стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года.