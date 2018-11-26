Понедельник, 26 Ноября 2018 18:09

АрмИнфо.<Верю, что проводимые экономические реформы в Армении шире распахнут двери для европейского бизнеса, который войдет на армянский рынок с инвестициями, в результате чего выиграют все граждане РА>, - сказал на полях ежегодной конференции Международной сети европейских бизнес-компаний (EBO WWN) 26 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Армении Петр Свитальский.

Он подчеркнул, что проведение конференции крайне важно с точки зрения повышения имиджа Армении и формирования армянского бренда на международной арене, в частности в тех странах, представители которых принимают участие в конференции.

В свою очередь председатель EBO WWN Ренато Пачеко Нетон заметил, что конференция объединяет порядка 40 стран, не являющихся членами ЕС.

<Это очень важно для Армении. И выбор места проведения ежегодной конференции неслучайно пал на Армению, являющуюся ключевым партнером>, - сказал глава EBO WWN. По мнению Р. Пачеко Нетона Армения может быть интересной для европейского бизнеса с точки зрения информационных технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.

Исполнитель директор Фонда "Business Armenia" Армен Авак Авакян отметил, что в ходе конференции, в которой участвуют бизнес-ассоциации, представляющие свыше 40 тыс. компаний, намерен рекомендовать участникам инвестировать в экономику Армении, а именно в сферы ИТ, сельского хозяйства и туризма. <Те страны, где частный сектор работает созвучно с государством, бизнес развивается более динамично. Поэтому сегодня очень важно, взаимодействие государственного и частного секторов>, - заметил он.

Отметим, что EBO WWN была создана в 2001 году при поддержке генерального директората Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСБ. Участниками сети являются 38 европейских деловых организаций, работающих по всему миру. Армения присоединилась к Международной сети европейских бизнес-компаний в 2016 году.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и ЕС в январе-сентябре 2018г. составил $1.3 млн., с годовым ростом на 27,9%. В частности, экспорт возрос на 14,9% до $531.4 тыс., при росте импорта на 37,9% до $828.1 тыс