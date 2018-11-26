Понедельник, 26 Ноября 2018 18:07

АрмИнфо.Экс-заместитель главы Службы госохраны Армении Вачаган Казарян и его супруга Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег.

Согласно сообщению Специальной следственной службы, в отношении Казаряна и Бегларян возбуждено уголовное дело по факту присвоения имущества (отмывание денег) в особо крупных размерах по предварительному сговору (ст. 190 ч.3 п.1 УК РА).

"В ходе следствия, в рамках уголовного дела, были получены фактические данные о том, что супруги фактически располагали прибылью, получаемой от деятельности комплекса "Янс". Они же в период с 2013 года по май 2018 года уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах (более 771 млн. драм). Согласно вышеуказанным материалам, Казарян и Бегларян, преследуя цель скрыть или же исказить источники получения преступных средств (имущества), действуя по предварительному сговору, конвертировали средства в особо крупных размерах, полученные преступным путем, и в качестве вкладов хранили их в различных банках РА, получая проценты и обогащаясь. Они также на вышеуказанные средства приобрели недвижимое имущество, которое отдавали в аренду и получали доход", - сообщили в ССС, добавив, что по факту ведется следствие.

Отметим, что бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны, бывший начальник охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян 15 ноября был вновь взят под стражу. Кассационный суд удовлетворил жалобу заместителя генпрокурора и оставил в силе решение об аресте Вачагана Казаряна.

Арестованному после апрельской революции Вачагану Казаряну было предъявлено обвинение в сокрытии реальных денежных средств в декларациях, представленных Комитету по этике высокопоставленных должностных лиц, а также в незаконном обогащении. Тогда Казарян был арестован сроком на два месяца. Согласно ССС, Вачаган Казаран не задекларировал 1 млн 272 тыс. 900 долларов, 218 тыс. евро и 460 млн драмов.

До задержания правоохранительные органы провели обыск в его ереванской квартире и обнаружили денежные средства в особо крупных размерах. Служба национальной безопасности сообщила, что после задержания Казарян в ходе личного досмотра показал содержимое портфеля, находившегося у него в руке в момент выхода из <Юнибанка>, в которм было 120 тыс. долларов, а также 436 млн драмов с депозитного счета, зарегистрированного на его имя. А в сопровождавшем его в банк автомобиле марки <Лексус> были обнаружены 50 тыс. долларов.

Будучи несогласным с решением суда, бывший начальник охраны Сержа Саргсяна обратился в Апелляционный суд и был освобожден под залог в размере 1 млрд драмов (порядка 2 млн долларов).