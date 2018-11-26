Понедельник, 26 Ноября 2018 17:42

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Никол Пашинян во время предвыборной агитации в городе Артик резко отреагировал на заявление представителей партии "Сасна Црер" о том, что в Армении через полтора года должны состояться новые внеочередные парламентские выборы.

"Вы что действительно решили, что имеете право решать судьбу парламента, а также других людей? Я хочу заметить, что сейчас у власти не слабовольный Серж Саргсян и его слабая власть", - отметил Пашинян.

Он также еще раз подчеркнул, что никто не должен принимать улыбки и воспитанность представителей блока за слабость. "Уже были подобные прецеденты, и те, кто так думал, оказался на асфальте. Я никому не советую идти по этому пути, кем бы он ни был"", - подчеркнул и.о. премьер-министра.

"Следующий парламент будет легитимным, и будет действовать столько времени, сколько того требует закон, если жители Армении не решат иначе", - подчеркнул Пашинян. Отметим, что на пресс-конференции Республиканской партии вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян коснувшись данного заявления партии "Сасна Црер" отметила что надеется, что новый парламент страны будет работать столько, сколько указано в Конституции. "Я очень надеюсь, что новое Национальное Собрание будет функционировать столько, сколько указано в Конституции. Так как каждый роспуск парламента, смена власти являются потрясением для страны. Ведь когда страна постоянно находится в состоянии неопределенности, это очень опасно", - заключила вице-спикер. Отметим, что 26 ноября Варужн Аветисян возглавляющий общегосударственный список партии "Сасна Црер" заявил, что руководство всеармянской партии "Сасна црер" считает, что предстоящие два года для Армении представляются переходными в связи с чем, по истечении данного периода в республике должные быть проведены новые внеочередные парламентские выборы.