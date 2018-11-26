Понедельник, 26 Ноября 2018 17:19

АрмИнфо. Правительство Армении должно осознать, что революция закончилась и необходимо приступить к конкретным действиям, разработать конкретные программы, если власти не осознают этого, то через некоторое время после декабрьских выборов Армению ждут новые досочные выборы. Такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил руководитель исследовательско-аналитической общественной организации <Интеграция и развитие>, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

Он заметил, что первое место в парламенте можно считать закрепленным за правящим блоком "Мой шаг", на втором месте окажется партия "Процветающая Армения", а за третье место будут бороться 2-3 силы. "Весь вопрос в том, смогут ли власти после выборов решить актуальные социально-экономические проблемы страны",- заметил эксперт.

При этом он акцентировал внимание на том факте, что после выборов с победой правящего блока на арену выйдут новые, молодые политики, и на международной арене, в частности, в России возникнет вопрос сотрудничества с ними. "Если российский истеблишмент был хорошо знаком с политической элитой Республиканской партии и партии "Процветающая Армения", то в случае с блоком "Мой шаг" этот вопрос актуализируется",- отметил Сафарян.

Он также подчеркнул важность представления в ходе предвыборной гонки своей позиции относительно армяно-российского сотрудничества и политики на евразийском пространстве со стороны участвующих в гонке сил, поскольку большая часть армянского общества пророссийско настроенное, и оно хочет знать ответы на эти вопросы. По его словам, это также важно на фоне активизации в последнее время сил с антироссийским настроем.

В свою очередь, директор Научно-образовательного фонда <Нораванк> Гагик Арутюнян заявил, что к происходящим процессам надо подходить прагматично: "Мы постоянно говорим, демократические выборы, демократическое государство, но мы должны посмотреть, что дают нам эти понятия в практическом плане. До сих пор ни одни выборы в Армении не приносили республике дивидендов. На этом фоне, к примеру, в недемократичной Советской Армении, где проходили недемократичные выборы, уровень экономики, технологический и промышленный рост намного превышали нынешние показатели".

Он также подчеркнул необходимость создания между Арменией и Россией многопрофильных рабочих групп, которые будут заниматься разработкой и реализацией конкретных программ. "С этой целью было бы целесообразно создать онлайн университет, который будет площадкой для брэйн­трэйнинга ведущих экспертов",- заключил Арутюнян.