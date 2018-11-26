Понедельник, 26 Ноября 2018 17:15

АрмИнфо. И.о. первого вице-премьер Армении Арарат Мирзоян заменит и.о. премьер-министра Никола Пашиняна во время его отпуска. Об этом Мирзоян сообщил на своей странице в Facebook.

"Решением премьера буду заменять его во время отпуска. Представлю Армению в межправительственном совете ЕАЭС", - написал он. Никол Пашинян накануне сообщил, что с 26 ноября по 5 декабря будет находиться в отпуске с целью участия в предвыборной кампании по внеочередным парламентским выборам.