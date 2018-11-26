Понедельник, 26 Ноября 2018 17:08

АрмИнфо.В стране сложилась необычная ситуация, и поэтому предвыборная агитация тоже будет необычной. Об этом 26 ноября на пресс- конференции заявил зампред Республиканской партии Армении, депутат Национального Собрания Армен Ашотян.

Он заметил, что весьма необычно, когда премьер-министр, который и так не слишком интенсивно трудился, уходит в отпуск для того, чтобы активно участвовать в предвыборной агитации, и на две недели возлагает всю ответственность за судьбу страны на первого вице-премьера. "Весьма странно и необычно, когда премьер-министр вместо того, чтобы заниматься внешней политикой страны, учитывая ситуацию, сложившуюся в ОДКБ, возглавляет предвыборную кампанию", - отметил депутат, добавив, что своим уходом в отпуск Никол Пашинян подтвердил тот факт, что он во время своего визита в Гегаркуниксую область фактически агитировал граждан. " И лишь после того, как осознал это, ушел в отставку", - подчеркнул Ашотян, выразив сожаление тем, что "для Никола Пашинян интересы блока важнее интересов страны".

Он добавил, что РПА не станет проводить широкомасштабных митингов как тогда, когда были у власти. Мы будем агитировать через прессу, ходить по домам и призывать наших избирателей отдать свой голос РПА.

Впредь, мы станем обращать больше внимания на социальные проблемы людей, теперь мы будем рядом с нашим народом", - подчеркнул депутат. Также зампред РПА отметил, что в областях кандидаты, выдвинутые по рейтинговой системе, уже проводят встречи с избирателями.

Отметим, что на прошлой неделе после визита и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в Гегаркуникскую область Республиканская партия Армении выступила с заявлением, в котором обвинили и.о. премьера в том, что он злоупотребляет административным ресурсом и занимается предвыборной агитацией, что, согласно всем принятым международным канонам, является грубым злоупотреблением административного ресурса. В конце той же недели Пашинян заявил, что уходит в отпуск, для того, чтобы полноценно принять участие в агитационной кампании.