Понедельник, 26 Ноября 2018 17:05

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 26 ноября во время предвыборной агитации коснулся лозунга и плакатов "Республиканской партии Армении", заявив, что 9 декабря будет зафиксирована политическая смерть РПА.

Пашинян, в частности, заметил, что сегодня Республиканская партия снова активизировалась, издав плакаты, напоминающие надгробный камень в черных тонах, что очень правильно, так как на этих выборах будет зафиксирована политическая смерть грабителей из РПА. "И после этих выборов, Республиканская партия Армении, грабящая народ будет отправлена на политическую свалку истории", - отметил и.о. премьер­министра РА.

На лозунг республиканцев, если ты озабочен судьбой Арцаха, выбирай РПА, Пашинян заявил, что у представителей РПА не имеет морального права говорить об Арцахе. "Сегодня они говорят о том, что если вы озабочены боеготовностью армии, голосуйте за РПА. Вы грабили страну последние 20 лет и не имеете морального права говорить об армии, ведь вы не смогли обеспечить наших солдат даже нижним бельем. Представителей РПА необходимо заставить съесть ту еду, которую готовили в армии, во время их власти. То, что вы сделали с армией, называется предательством нации, не только в моральном, но и в уголовном смысле. Тот, кто крадет хлеб солдата, не избежит ответственности, они окажутся в тюрьме", - подчеркнул и.о. премьера.

Также Пашинян затронул тему возвращения Арцаха за стол переговоров. "Есть политические силы, которые прежде были у власти, были в коалиции с властью, и сейчас эти люди озабочены судьбой Карабаха. Они говорят о необходимости создания благоприятной для армян среды за столом переговоров. Все те представители прежней власти, которые вновь станут муссировать тему создания благоприятной для армян среды за столом переговоров, лучше обсуждайте другие темы. Во время их власти Арцах в угоду вашим узким интересам выбыл из переговорного процесса. И мы заявляем, что в вопросе Карабаха мы будем последовательного добиваться того, чтобы Арцах вернулся за стол переговоров", - отметил Пашинян.

Что касается заявления зампреда РПА Армена Ашотяна о том, что 9 декабря Пашиняна ждет сюрприз в связи с результатами выборов, и.о. премьер-министра парировал, что 9 декабря сюрприз ждет именно Ашотяна. "9 декабря окажется, что даже члены семьи представителей РПА не стали за них голосовать", - заключил и.о. премьера.

Отметим, что сегодня 26 ноября во время презентации своей предвыборной программы зампред РПА Армен Ашотян заявил, что если граждане Армении обеспокоенны судьбой Арцаха, безопасностью страны, боеготовностью армии, социальным положением в республике, то должны проголосовать за Республиканскую партию.