Понедельник, 26 Ноября 2018 17:03

АрмИнфо. За Республиканскую партию необходимо голосовать потому, что у представителей партии есть опыт, знания, и самое главное, есть желание служить Армении. Об этом 26 ноября на пресс-конференции в Ереване заявил заместитель председателя партии, депутат Национального Собрания РА Армен Ашотян, представляя предвыборную программу РПА.

По словам Ашотяна, сегодня страна столкнулась с многочисленными проблемами, которые беспокоят граждан. Безопасность страны, безопасность Арцаха, боеготовность армии, рост цен, - это далеко не полный перечень вопросов, беспокоящих жителей страны. "Безусловно, в прошлом у нас были ошибки, однако, мы их признаем, и готовы их исправить. Нам есть что сказать, и что делать на политической арене страны, мы хотим служить Армении", - подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что в последнее время Армении навязывали черно-белую политику, и многие политические деятели метались из крайности в

крайность. "Все или очень хорошо, или очень плохо, но ведь реальность гораздо более многослойная. Поэтому мы представили нашу программу в цветах армянского флага - трехцветного триколора. Но даже в этой черно-белой гамме, мы готовы представить нашу собственную политическую повестку", - отметил зампред РПА.

В свою очередь, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян заметила, что ситуация в стране действительно тревожная. "В последние 6-7

месяцев в стране произошло ряд событий, которые являются поводом для беспокойства. Мы видим со стороны премьер- министра, а также членов его команды жесткую критику в отношении РПА, в то время, как о наших достижениях намеренно умалчивается", - отметила вице-спикер. Она также обратила внимание на то, что ряд обещаний, данных премьер-министром, так и не стали реальностью. "Я имею в виду хотя бы обещания устранить камеры дорожного видеонаблюдения, красные линии, а также накопительную пенсионную систему, которые так и не были претворены в жизнь. Обещания звучат и по сей день, однако правительство не указывает, каким образом оно намерено их реализовать", - подчеркнула Ованнисян. Что касается ожиданий от выборов, то, как отметил Ашотян, власть и обслуживающую власть политически силы не раз заявляли, что Республиканская партия наберет 0% голосов. "Подобные высказывания являются неуважением по отношению к гражданам страны. Очевидно, что мы получим тысячи голосов, а не ноль, как утверждают некоторые. И даже если мы и не пройдем в парламент, то те люди, которые выберут нас, являются гражданами Армении", - подчеркнул депутат.

Также зампред РПА отметил, что мишенью Пашиняна стали те люди, которые не согласны с ним, и его политикой. "Таким образом, многие люди просто боятся выражать свое мнение, свою точку зрения. Бывали случаи, когда ко мне подходили граждане и отмечали, что на выборах проголосуют за нас, но боятся прийти к нам в штаб, боятся потерять работу, и др. Думаю, ночью 9 декабря Никола Пашиняна ждет большой сюрприз", - подчеркнул Ашотян.

Он также заявил, что представители РПА будут принципиальной, радикальной оппозицией. "С одной стороны, власти заявляют, что мы не получим ни одного голоса, с другой стороны, они используют административные ресурсы для борьбы против нас. Если мы не являемся их соперниками, и нас уже нет как партии, то зачем бороться с призраками прошлого?", - задает вопрос Ашотян.

Отметим, что сегодня, 26 ноября стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года.