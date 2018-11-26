Понедельник, 26 Ноября 2018 16:54

АрмИнфо.Не оспаривая победу правящего блока "Мой шаг" на предстоящих в Армении выборах, тем не менее, нельзя исключить различные сюрпризы в электоральных процессах с учетом спада постреволюционной эйфории, о чем свидетельствует немногочисленность субботнего шествия во главе с и.о. премьера Никола Пашиняна.

С таким прогнозом сегодня на пресс-конференции выступил эксперт Центра изучения Кавказа, центральной Азии и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

Комментируя предвыборную ситуацию в стране, эксперт акцентировал внимание на однообразности пропорциональных списков. Он также констатировал, что реальные действия и программы будут подменены лозунгами и девизами.

По прогнозу эксперта, в силу радикализации политического дискурса после выборов армяно-российские отношения могут оказаться в вакууме, и будущему премьеру придется "в ручную" разруливать сложившуюся ситуацию. По мнению Арешева, после выборов могут актуализироваться коммуникационные, геополитические проблемы. "К примеру, возможное закрытие порта "Кавказ", по которому проходят большинство грузов в Армению, а также геополитическая ситуация вокруг Ирана, могут превратить республику, как заметил и.о. премьера Пашинян, в закрытый остров",- отметил эксперт. Он также не исключил возможности появления новых реалий вокруг карабахского урегулирования, о чем в ходе визита в регион намекнул советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

На этом фоне, как заметил эксперт, новые власти Армении должны сделать все для вывода армяно-российских отношений из политической турбулентности. "Несмотря на то, что турбулентность в Армении продолжится и после выборов, стране предстоит сформировать правительство, тем не менее, республика не должна терять нить связи с Россией",- резюмировал эксперт.