Понедельник, 26 Ноября 2018 16:30

АрмИнфо. Правящий блок "Мой шаг" на предстоящих выборах наберет больше голосов, чем прогнозировали итоги соцопроса "Геллап интернейшнл" (68,3%). Такое мнение сегодня на пресс-коференции выразил директор института ЕАЭС Владимир Лепехин.

По его словам, в силу прогнозируемости результатов выборов, явка, скорее всего, будет невысокой. "Неопределившийся электорат, скорее всего, не придет на выборы, а стабильный электорат правящего блока обеспечит явку, в результате чего ее отрыв от других сил будет больше прогнозируемого",- объяснил Лепехин. На втором месте, по его прогнозу, будет партия "Процветающая Армения", но с гораздо меньшими голосами, чем в 2017 году (согласно "Геллап", ППА получит 6,7%, ред.). Третьей силой, которая пройдет в парламент, по мнению эксперта, может быть Республиканская партия, несмотря на то, что "Геллап" прогнозировал ей всего 1,5%. "Однако РПА на этот раз очень расплывчато представляет свои внешнеполитические ориентиры. К примеру, позиция третьего номера в списке партии, экс-главы СНБ Давида Шахназаряна по вопросу Крыма (он считает, что Россия аннексировала Крым) не сходится с общей позицией РПА",- отметил Лепехин.

Он также не исключил возможности вхождения в парламент партии "Сасна црер" (по прогнозу "Геллап" партия получит 0,9%, ред.), что у эксперта вызывает некоторую обеспокоенность в плане радикальности методов ее действий, крайне антироссийского настроя и исключительно прозападного внешнеполитического вектора.

При этом эксперт узрел в общественных и политических процессах в Армении позитивные тенденции. По его словам, то, что предвыборная кампания в Армении стартовала в демократических условиях, не вызывает сомнения. При этом он подчеркнул важность поствыборных процессов. Он подчеркнул важность того, чтобы наметившиеся демократические процессы сопровождали всю агиткампанию, в чем заинтересованы не только общество, но и участвующие в выборах политические силы. По мнению эксперта, агиткампания на этот раз будет достаточно умеренной. "Даже сейчас видно, что политические силы придерживаются умеренной тональности при критике друг друга",- заметил Лепехин.

При этом он заметил, что ожидать стопроцентной демократии в досрочных процессах все же не стоит. "И здесь есть несколько проблем - во первых, отсутствие в выборах реальной оппозиции в лице второго президента Роберта Кочаряна; второе, практический вакуум левого поля, то есть левый спектр в выборах практически не представлен. Правда, партия АРФ "Дашнакцутюн" пытается позиционировать, как социалистическая сила, но она все же является националистической. То есть, можно констатировать, что в выборах участвуют только правые силы - от умеренных, до радикальных националистов. Кроме того, участвующие в выборах политические силы, практически не представили свое видение отношений с Россией и на евразийском пространстве. Минусом является также отсутствие конкретной экономической программы по развитию страны у правящей силы",- заявил эксперт.

Он также не исключил возможности мелких фальсификаций на выборах со стороны местных администраций, несмотря на заверения и.о. премьера Пашиняна о том, что всякие незаконные проявления в электоральных процессах будут пресечены.