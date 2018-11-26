Понедельник, 26 Ноября 2018 16:29

АрмИнфо. В администрации президента Армении представили детали визита Армена Саркисяна в Германию.

Согласно сообщению пресс-службы главы РА, Армен Саркисян вместе с супругой по приглашению коллеги из Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 27 ноября отправится с официальным визитом в Берлин.

В рамках визита запланированы встречи Саркисяна с Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Ключевыми вопросами повестки встреч будут обсуждения широкого спектра вопросов повестки взаимодействия между двумя странами и перспективы их развития.

Саркисян в рамках визита проведет встречу с представителями бизнеса, уже осуществляющих деятельность в Армении или заинтересованных в инвестициях в страну. Пройдут обсуждения по вопросам развития экономического сотрудничества между Арменией и Германией, а также инвестиционной и бизнес среды в стране.

Президент также примету участие в обсуждениях, организованных Мюнхенской конференцией по безопасности, а также посетит Организацию Красного Креста Германии, которая особенно последние 30 лет осуществляет активную деятельность в Армении.

В рамках официального визита Саркисян посетит землю Саксония-Анхальт, где встретится с премьер-министром этой земли

Райнером Хазелофом.

В повестку визита также включено посещение президентом Армении ряда научно- образовательных и научно-технических учреждений ФРГ. Саркисян выступит с докладами в Фонде Бертельсманна и в Университете Отто фон Герике.

Президент Армении будет присутствовать также на концерте Национального филармонического оркестра Армении, посвященного 115-летию выдающегося армянского композитора Арама Хачатуряна в знаменитом Берлинском Концертхаусе (Konzerthaus Berlin).