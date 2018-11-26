Понедельник, 26 Ноября 2018 16:27

АрмИнфо.Ситуация, сложившаяся вокруг выборов генсека ОДКБ, в различных странах-членах воспринимается по-разному. Такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Если для Армении сложившаяся в ОДКБ ситуация является интригой, то Беларусь в ней не усматривает какой-либо интриги. Россия же совершенно спокойно относится к страстям вокруг поста генсека организации",- пояснил эксперт.

В целом, ситуацию, сложившуюся в ОДКБ, он посчитал результатом ошибки некоторых политиков Армении. "Но я думаю, ничего страшного в происходящем нет, и уверен, что каким бы ни был исход ситуации, это не отразится на результатах выборов в Армении",- резюмировал Лепехин.

Отметим, что Армения отозвала Юрия Хачатйрова с поста генсека ОДКБ, поскольку он проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года. Беларусь же при поддержке Казахстана стремится досрочно занять пост председательствующего в организации, чему противится Армения, которая хочет завершить срок своих полномочий на посту генсека ОДКБ. Вопрос, по предварительной договоренности, будет решен 6 декабря на саммите ОДКБ.