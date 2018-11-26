Понедельник, 26 Ноября 2018 16:24

АрмИнфо.Молодые летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, дали старт полетам в условиях высокогорной местности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца специалисты инженерно-технического состава соединения провели регламентные работы и подготовили ударные Ми-24П и десантно-штурмовые Ми-8МТШ вертолеты к зимним условиям эксплуатации.

В подготовительном периоде молодые летчики под руководством опытных инструкторов прошли доподготовку по выполнению полетных заданий в простых и сложных метеоусловиях над равниной и в горной местности. После завершения специального курса молодые летчики сдали зачеты, прошли аттестацию и получили допуск на выполнение самостоятельных полетов и учебно-боевых задач в горной местности. На вводном курсе молодые вертолетчики отрабатывают простые элементы пилотирования взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление и посадку над военным аэродромом.

С начала зимнего учебного периода и после проведения облета всей авиационной техники, прошедшей регламентное сезонное обслуживание, летчики приступят к выполнению упражнений по программе боевой подготовки, полетам по указанным маршрутам, выполнению различных специальных задач в интересах российской военной базы в Закавказье.