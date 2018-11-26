Понедельник, 26 Ноября 2018 13:40

АрмИнфо.Руководство всеармянской партии "Сасна црер" считает, что предстоящие два года для Армении представляются переходными в связи с чем, по истечении данного периода в республике должные быть проведены новые внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил 26-го ноября Варужан Аветисян, возглавляющий общегосударственный список партии "Сасна Црер".

"Партия "Сасна црер" решила начать предвыборную агитацию во дворе здания Национального Собрания, что имеет особый посыл", - заявил Аветисян. По его словам, в результате многолетней политической борьбы, партия имеет возможность принять участие во внеочередных выборах в парламент, которые "несмотря на многочисленные изъяны, обнадеживают и обещают стать первыми легитимными выборами, отражающими истинную волю народа".

По словам Аветисяна, программа партии построена на понимании того, что предстоящие два года в Армении будут переходными, в связи с чем будущий парламент представляется переходным. За данный период, как считает Аветисян, Армения должна принять новую Конституцию, и уже по истечении двух лет, на основе положений нового Основного закона страны, необходимо будет инициировать проведение новых выборов.

Как отметил лидер предвыборного списка "Сасна црер" партия идет на выборы со слоганом "Настало время". Именно с этими словами начинается каждый раздел предвыборной программы партии: "Право и справедливость", "Повышение эффективности системы госуправления", "Социально-экономическое развитие", "Безопасность и оборона", "Присоединение Арцаха, внешняя политика, Родина- Диаспора". Программа будет представлена избирателю завтра - 27-го ноября.

Варужан Аветисян верит, что народ будет принимать активное участие в предстоящих выборах. Тех, кто еще не сориентировался, он призвал активно подключиться, поскольку в выборах решается судьба государства. "Призываю не поддаваться соблазну, исключить фальсификации, своим выбором предотвратить возвращение прежней криминально-олигархической системы", - заявил он. В целом, как указал он, "Сасна црер" серьезно оценивает свои шансы на успех.

Политолог Степан Григорян, который идет вторым в списке партии, в свою очередь заявил, что именно выход на политическую арену страны "честной, принципиальной и борющейся" партии позволит обеспечить будущее развитие государства. "Сасна црер" идут в политику и это неизбежно", - заявил он. По его словам, именно депутаты от "Сасна црер" смогут вразумить политическую элиту страны, не дать им возможности сдачи территорий. "Именно они смогут очистить политическую арену Армении от "политических отходов. Помимо этого, хочу напомнить членам правительства, что они слуги народа. А мы будем следить за тем, как вы справляетесь с вашей работой", - подчеркнул Григорян.

При этом, по словам политолога, партия "Сасна црер" будет содействовать новому правительству своими идеями. "Будущий парламент сделаем площадкой, где сталкиваются идеи, а не мешки с деньгами", - заключил Степан Григорян.

Что касается лидера партии, героя арцахской войны Жирайра Сефиляна, который из-за затягивания процесса предоставления гражданства РА не был включен в избирательный список "Сасна црер", то, по его словам, это не столь проблематично для него. Как указал Сефилян, он сможет содействовать единомышленникам находясь вне списка вне списка.

От предвыборной борьбы отказался брат члена 'Сасна црер" Араика Хандояна Арарат Хандоян, который числился 41-ым номером в списке партии. Он считает, что будет полезен, если будет просто оказывать содействие предвыборной борьбе.

Напомним, что партия "Сасна црер" была официально учреждена 29 сентября с.г, зарегистрирована 8 ноября. Как было отмечено на учредительном съезде, у партии не будет руководителя, а будет секретариат, координировать который будет Варужан Аветисян. Было заявлено, что у всеармянской партии также будут офисы за границей. Еще в августе пресс-секретарь вооруженной группы "Сасна црер" Варужан Аветисян объявил о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности. "В "Сасна црер" заявили, что они будут поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна. Как подчеркнул координатор гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайр Сефилян, поддержка будет до формирования нового Национального собрания. Общегосударственный список партии "Сасна Црер" возглавит Варужан Аветисян, вторым в списке будет политолог Степан Григорян за ним следуют Гарегин Чугасзян и Эрмине Мкртчян. Представивший список Геворг Сафарян заявил, что большая часть общества поддерживает партию. "Уверен, мы окажемся в парламенте. Мы содействуем революции, но истина родится в результате дебатов в парламенте",- заявил он. Жирайр Сефилян, председатель партии, 13 ноября на пресс- конференции заявил, что не сможет принять участие в выборах, поскольку государство лишь на днях предоставило ему гражданство, несмотря на то, что Сефилян с 90-х годов живет в РА. В начале сентября инициативная группа по созданию политической партии "Сасна Црер" обратилась к армянам с призывом направить пожертвования для финансирования политической деятельности партии. "Единственным финансовым источником нашей политической силы является наш народ и мы вновь обращаемся к вам, ожидая вашего активного участия в создании партии "Сасна Црер", - говорилось в заявлении партии.