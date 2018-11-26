Понедельник, 26 Ноября 2018 13:33

АрмИнфо. Армения заняла 84 строчку в рейтинге самых сильных армий мира по версии аналитического центра Global Firepower. Первые три строчки рейтинга заняли США, Россия и Китай. Также в первую десятку вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Партнеры Армении по ОДКБ заняли следующие позиции: Беларусь -41 строчка, Казахстан -50, Кыргызстан - 91, Таджикистан занял 96-е место. Соседние Азербайджан и Грузия обошли Армению в рейтинге, заняв 53 и 82 места соответственно.

Замыкают рейтинг - Суринама, Либерия и Бутана. Всего в опросе принимало участие 136 государств.

Напомним, рейтинг армий мира Global Firepower составляется на основе 55 показателей, включая не только общее количество имеющегося оружия, но и его разнообразие. Формула, по которой составляется рейтинг, позволяет меньшим, но более технологически развитым странам конкурировать с более крупными, хотя и менее технологически развитыми. При составлении рейтинга имеют значение также географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы, финансовая стабильности и развитие местной промышленности. Наличие ядерного оружия не учитывается при составлении рейтинга, отсутствие флота у стран, не имеющих выхода к морю, не приводит к снижению баллов.