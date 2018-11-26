Понедельник, 26 Ноября 2018 13:16

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 26 ноября принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асафа Гаджиева.

Как сообщает пресс-служба парламента, Баблоян отметил важность проведения 52-го пленарного заседания Ассамблеи в Ереване. По словам председателя парламента, организация является уникальной платформой для многостороннего экономического сотрудничества, которая может способствовать углублению и укреплению региональных связей. Баблоян также заверил, что для проведения пленарного заседания армянская сторона сделала все возможное и ожидает плодотворной работы. В свою очередь Асаф Гаджиев выразил уверенность в том, что заседания пройдут в атмосфере взаимосотрудничества.

Собеседники также коснулись ситуации в регионе Черного моря, изложили свои взгляды по некоторым вопросам