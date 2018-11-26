Понедельник, 26 Ноября 2018 13:14

АрмИнфо. Офис омбудсмена Армении проведет круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг электорального процесса в стране. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена.

"С целью гарантирования ваших прав на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах, омбудсмен Армении в рамках своих полномочий будет проводить круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг всего избирательного процесса", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

В офисе также подготовили видеоролик, информирующий о том, как можно обратиться к Омбудсмену. ( https://www.youtube.com/watch?v=IswjYWZ9s0U).

Отметим, что сегодня стартует официальная предвыборная кампания. В предстоящих внеочередных парламентских выборах, запланированных на 9 декабря, примут участие 11 политических сил.