Понедельник, 26 Ноября 2018 13:04

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 28 ноября посетит Берлин.Так согласно заявлению представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, 28 ноября Канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине президента Армении Армена Саркисяна.

"В среду в 16 часов канцлер примет президента Армении Армена Саркисяна, пройдут переговоры. Это официальный визит Саркисяна в продолжение общения политиков, которое состоялось в конце августа в ходе визита Меркель на Кавказ", - сказал Зайберт журналистам, передает SWI.

При этом представитель правительства ФРГ добавил, что Меркель хотела продолжить этот обмен. Зайбер подчеркнул, что на встрече речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, ситуации в Армении перед парламентскими выборами, а также о международных вопросах.

Отметим, что во второй половине августа Мергель с региональным визитом посетила Южный Кавказ.