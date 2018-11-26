Понедельник, 26 Ноября 2018 13:03

АрмИнфо.В Армении стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года.

Правящий блок "Мой шаг" начал свою агиткампанию с Арагацотнского района. Жителям города Талин Арагацотна и.о.премьера, лидер блока Никол Пашинян, который с сегодняшнего дня ушел на десятидневный неоплачиваемый отпуск для проведения агитации, заявил, что будет премьером только в случае соответствующего решения народа, и останется на этом посту ровно столько, сколько ему будет доверять народ. "Если бы я свернул с половины пути, отказался бы баллотироваться, это было бы предательством",- заявил он. Пашинян подчеркнул, что он вернул народу право выбора: "Раньше вы голосовали за одного, но избирался другой, именно поэтому в Армении произошла революция".

Он также обещал в 2019 году "экономическое чудо". "Если все пойдет хорошо, в 2019 году ожидается резкий экономический рост, изменится

структура экономики. Вот на днях ко мне пришел один очень крупный предприниматель, и сказал, что хочет построить в Армении большой завод. Он хотел его построить в другой стране, но после революции передумал",- заявил Пашинян, в связи с этим попросив у народа вотум доверия на предстоящих выборах. И.о. премьера заверил, что после выборов произойдут реформы, которые будут стимулировать малых предпринимателей, к примеру, микробизнес будет полностью освобожден от налогов, от налогов будут освобождены также таксисты, а штрафы за нарушение правил дорожного движения не будут превышать 29 тысяч драмов. "В отличие от прошлых властей, мы будем вести политику, направленную на повышение уровня жизни населения ",- заявил и.о. премьера.

Он вновь заверил, что выполнил все данные народу обещания, чего до этого не сделало ни одно правительство Армении: "Мы обещали устранить Сержа Саргсяна, мы сделали это, обещали борьбу с коррупцией,

досрочные выборы, мы это осуществляем". Отметим, что в ходе текущей предвыборной кампании наметился новый трэнд посещения церквей и получения благословения для успешного старта агитации, кстати, с таким призывом выступила сама Армянская Апостольская церковь. Сегодня с посещения Эчмиадзина агитацию начнет партия "Христианско-народное возрождение", которая продолжит агитацию в Армавирской области. Накануне партия "Просвещенная Армения", побывала в первопрестольном св.Эчмиадзине и получила благословение. Сегодня же члены партии во главе с ее лидером Эдмоном Марукяном начали свою агитационную кампанию с самого южного региона Армении - Сюникской области. Глава партии, в частности, возложил цветы к мемориалам павших в годы Великой Отечественной и карабахской войн, после чего выступил с речью перед жителями Агарака на городской площади перед Домом культуры. <Я уже говорил, что Агарак и Мегри для меня как второй дом, потому что здесь провел два года. Я здесь служил в армии в местной части, и в том числе на передовых позициях, за что горд и никогда не считал, что потерял эти годы впустую>, - заявил Марукян на встрече с избирателями. Глава партии обсудил с жителями волнующие их проблемы и отметил, что о многих из них они даже не знали или не слышали. При этом политик подчеркнул, что предстоящие досрочные парламентские выборы в Армении, которые пройдут 9 декабря, станут историческими, поскольку благодаря ее результатам страна окончательно выйдет из той кризисной ситуации, в которой находилась многие годы. <В Армении начнутся процессы строительства, формирования системы и изменения жизни наших граждан в лучшую сторону>, - заверил Марукян.

Накануне Республиканская партия осуществила церемонию жертвоприношения в церкви Мугни. Сегодня РПА начнет агиткампанию с пресс-конференции, а вечером, не предавая традиции устроит пышный, закрытый банкет в гостинице "Двин".

Партия "Оринац еркир" начала агиткампанию со своего офиса. Глава партии Артур Багдасарян представил программу по выводу республики из кризиса, состоящую из 50 шагов - это в частности, повышение зарплат и пособий, снижение ставки на ипотечное кредитование, снижение налогов, переход на контрактную службу в ВС, имплементация общей системы страхования в сфере здравоохранения. Он также подверг критике правительство, за то, что за эти месяцы так и не представило программу по развитию страны. "Идите ставьте свечки, мира вам и вашим семьям, идите",- завершил свою речь Багдасарян.

Блок "Мы" (партии "Республика" и "Свободные демократы") начнет агиткампанию с Тавушской области.

Партия "Сасна црер" проводит митинг около здания "Национального Собрания".

Позцию партии "Процветающая Армения" на пресс-конференции представил вице-спикер парламента, второй номер в списке партии Микаэл Мелкумян. По его словам, социально-экономические проблемы страны не надо противопоставлять решению социальных проблем людей. "То есть, когда говорим, поднимите пенсии и зарплаты, не надо при этом заявлять, мол, покажите эти средства в бюджете. Эти суммы надо найти, и мы знаем откуда". По его словам, за политической революцией должна последовать экономическая. Мелкумян считает, что должен быть рост не в 3 - 4%, а нужно говорить о двузначном экономическом росте. <В экономику Армении должны быть вложены инвестиции на сумму в 2 - 3 млрд. долларов в год, а не 300 - 400 млн. долларов, чтобы можно было сказать, что произошел прорыв. Следующий пункт - технологическая революция. Мы убеждены в том, что в стране не будет экономической революции, если мы не выведем нашу экономику на новый технологический уровень>, - отметил он. О старте агиткампании остальных 3 политических сил пока ничего не известно.