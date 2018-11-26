|Политически силы верят в то, что в Армении пройдут свободные и объективные выборы
|Петр Свитальский: Экономические реформы в Армении шире распахнут двери для европейского бизнеса
|Вачаган Казарян и его супруга Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег
|Никол Пашинян партии "Сасна Црер": Хочу вам напомнить, что сейчас у власти не слабовольный Серж Сарсян
|Арам Сафарян: Если правительство не представит конкретную программу действий, то после декабрьских выборов Армению ждут новые досpочные выборы
|Армению в межправительственном совете ЕАЭС представит Арарат Мирзоян
|РПА: Для Никола Пашияна интересы блока "Мой шаг" важнее, чем интересы Армении
|Никол Пашинян Республиканской партии: Вы не имеете морального права говорить об армии
|Армен Ашотян: 9 декабря Никола Пашиняна ждет большой сюрприз
|Российский эксперт не исключил сюрпризов в ходе электоральных процессов в Армении
|Лепехин: Минусом парламентских выборов в Армении является отсутствие в избирательных процессах реальной оппозиции в лице Роберта Кочаряна
|В администрации президента РА представили детали визита Армена Саркисяна в ФРГ
|Российский эксперт: Ситуация вокруг кандидатуры генсека ОДКБ не отразится на итогах выборов в Армении
|В Армении молодые летчики армейской авиации ЮВО дали старт полетам в условиях высокогорья
|В Ереване 27 ноября пройдет первая встреча комитета партнерства Армения-ЕС
|"Сасна црер": Будущий парламент сделаем площадкой, где сталкиваются идеи, а не мешки с деньгами
|Армения заняла 84 строчку в рейтинге самых сильных армий мира по версии Global Firepower
|Ара Баблоян и генсек ПАЧЭС обсудили вопросы проведения 52-го пленарного заседания Ассамблеи в Ереване
|Омбудсмен Армении проведет круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг электорального процесса в стране
|Армен Саркисян в Берлине проведет переговоры с Ангелой Меркель
|В Армении стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года
|Beeline запускает предложение COMBO для жителей областей
|МИД Армении выясняет наличие армян или граждан РА среди пострадавших в результате землетрясения в Иране
|Роман Багдасарян: О культуре, об Опере и о «лучших подругах»
|Никол Пашинян представил предвыборную программу блока "Мой шаг"
|Баку подверг резкой критике Москву, в связи с визитом в Россию президента Арцаха
|Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное Собрание Армении
|Никол Пашинян ушел в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании
|Делегация Приднестровья находится в Арцахе
|В Ереване проходит научно-практическая конференция <Армянские беженцы из Азербайджана: Политические, культурные и общественные проблемы 30 лет спустя>
|Пашинян: Экономическая революция в стране уже началась и "у кого есть глаза", тот уже видит результаты
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" не верит опросам "Гэллап", и считает, что окажется в новом парламенте
|Партия "Оринац еркир" представила 50-и шаговую программу по оздоровлению страны
|Пашинян вновь выразил полную поддержку действующим властям Арцаха
|На минувшей неделе противник более 150 раз нарушил режим прекращения огня
|Никол Пашинян призвал армянский народ совершить экономическую революцию
|Пашинян проводит шествие в Ереване
|Сона Трузян: Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26 ноября
|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
|Несмотря на рейтинги "Геллап интернейшнл", Эдмон Марукян пророчит "Просвещенной Армении" второе место на выборах
|Пашинян утверждает, что в отношениях с Минском нет никаких страстей
|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
|Свитальский: После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний
|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
АрмИнфо.Beeline сообщает, что наиболее востребованное в Армении приложение BeeTV, которое оснащено современными телевизионными возможностями, уже доступно в пакете услуг 4 в 1 COMBO Как сообщает пресс-служба компании, подключившись к региональному тарифу COMBO, абоненты Beeline получат мобильную связь, фиксированный интернет и телефонную связь, а также новейшее телевидение BeeTV за ежемесячную плату 7 990 драмов.
Кроме того, абоненты COMBO благодаря мощным TV-приемникам смогут смотреть все доступные в их регионе общественные телеканалы и YouTube без дополнительных устройств и независимо от модели телевизора.
Вместе с тем, телевидение BeeTV доступно везде при скачивании мобильного приложения в системах iOS или Android. Приложение оснащено богатой видеотекой, возможностью покупки телеканалов, оснащен технологией catch-up до 7 дней, напоминанием программ и множеством других возможностей. Все это доступно для действующих и новых абонентов Beeline.
<Beeline постоянно развивает свои услуги, особенно комбинированные предложения, очень востребованные среди абонентов и позволяют максимально воспользоваться возможностями современных технологий, которые с каждым днем становятся более простыми, удобными и выгодными. Уверен, что жители регионов оценят эти изменения и с удовольствием воспользуются нашими услугами>,- отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу Beeline в Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.
Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".
|Политически силы верят в то, что в Армении пройдут свободные и объективные выборы
|Петр Свитальский: Экономические реформы в Армении шире распахнут двери для европейского бизнеса
|Вачаган Казарян и его супруга Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег
|Никол Пашинян партии "Сасна Црер": Хочу вам напомнить, что сейчас у власти не слабовольный Серж Сарсян
|Арам Сафарян: Если правительство не представит конкретную программу действий, то после декабрьских выборов Армению ждут новые досpочные выборы
|Армению в межправительственном совете ЕАЭС представит Арарат Мирзоян
|РПА: Для Никола Пашияна интересы блока "Мой шаг" важнее, чем интересы Армении
|Никол Пашинян Республиканской партии: Вы не имеете морального права говорить об армии
|Армен Ашотян: 9 декабря Никола Пашиняна ждет большой сюрприз
|Российский эксперт не исключил сюрпризов в ходе электоральных процессов в Армении
|Лепехин: Минусом парламентских выборов в Армении является отсутствие в избирательных процессах реальной оппозиции в лице Роберта Кочаряна
|В администрации президента РА представили детали визита Армена Саркисяна в ФРГ
|Российский эксперт: Ситуация вокруг кандидатуры генсека ОДКБ не отразится на итогах выборов в Армении
|В Армении молодые летчики армейской авиации ЮВО дали старт полетам в условиях высокогорья
|В Ереване 27 ноября пройдет первая встреча комитета партнерства Армения-ЕС
|"Сасна црер": Будущий парламент сделаем площадкой, где сталкиваются идеи, а не мешки с деньгами
|Армения заняла 84 строчку в рейтинге самых сильных армий мира по версии Global Firepower
|Ара Баблоян и генсек ПАЧЭС обсудили вопросы проведения 52-го пленарного заседания Ассамблеи в Ереване
|Омбудсмен Армении проведет круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг электорального процесса в стране
|Армен Саркисян в Берлине проведет переговоры с Ангелой Меркель
|В Армении стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года
|Beeline запускает предложение COMBO для жителей областей
|МИД Армении выясняет наличие армян или граждан РА среди пострадавших в результате землетрясения в Иране
|Роман Багдасарян: О культуре, об Опере и о «лучших подругах»
|Никол Пашинян представил предвыборную программу блока "Мой шаг"
|Баку подверг резкой критике Москву, в связи с визитом в Россию президента Арцаха
|Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное Собрание Армении
|Никол Пашинян ушел в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании
|Делегация Приднестровья находится в Арцахе
|В Ереване проходит научно-практическая конференция <Армянские беженцы из Азербайджана: Политические, культурные и общественные проблемы 30 лет спустя>
|Пашинян: Экономическая революция в стране уже началась и "у кого есть глаза", тот уже видит результаты
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" не верит опросам "Гэллап", и считает, что окажется в новом парламенте
|Партия "Оринац еркир" представила 50-и шаговую программу по оздоровлению страны
|Пашинян вновь выразил полную поддержку действующим властям Арцаха
|На минувшей неделе противник более 150 раз нарушил режим прекращения огня
|Никол Пашинян призвал армянский народ совершить экономическую революцию
|Пашинян проводит шествие в Ереване
|Сона Трузян: Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26 ноября
|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
|Несмотря на рейтинги "Геллап интернейшнл", Эдмон Марукян пророчит "Просвещенной Армении" второе место на выборах
|Пашинян утверждает, что в отношениях с Минском нет никаких страстей
|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
|Свитальский: После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний
|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)