Понедельник, 26 Ноября 2018 12:46

АрмИнфо.Beeline сообщает, что наиболее востребованное в Армении приложение BeeTV, которое оснащено современными телевизионными возможностями, уже доступно в пакете услуг 4 в 1 COMBO Как сообщает пресс-служба компании, подключившись к региональному тарифу COMBO, абоненты Beeline получат мобильную связь, фиксированный интернет и телефонную связь, а также новейшее телевидение BeeTV за ежемесячную плату 7 990 драмов.

Кроме того, абоненты COMBO благодаря мощным TV-приемникам смогут смотреть все доступные в их регионе общественные телеканалы и YouTube без дополнительных устройств и независимо от модели телевизора.

Вместе с тем, телевидение BeeTV доступно везде при скачивании мобильного приложения в системах iOS или Android. Приложение оснащено богатой видеотекой, возможностью покупки телеканалов, оснащен технологией catch-up до 7 дней, напоминанием программ и множеством других возможностей. Все это доступно для действующих и новых абонентов Beeline.

<Beeline постоянно развивает свои услуги, особенно комбинированные предложения, очень востребованные среди абонентов и позволяют максимально воспользоваться возможностями современных технологий, которые с каждым днем становятся более простыми, удобными и выгодными. Уверен, что жители регионов оценят эти изменения и с удовольствием воспользуются нашими услугами>,- отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу Beeline в Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".