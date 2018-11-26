Понедельник, 26 Ноября 2018 12:43

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении выясняет наличие армян или граждан РА среди пострадавших в результате землетрясения в Иране. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс- секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Отметим, что более 550 человек пострадали в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано- иракской границы. Как сообщили сейсмологи, толчки были зафиксированы в 16.37 по местному времени.

Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада, очаг залегал на глубине 40 километров. Кроме того, после землетрясения произошло четыре афтершока, два из которых были магнитудой 4, другие - 5,2 и 4,1 балла. По данным телеканала Rudaw, на территории Иракского Курдистана погиб один человек, еще 43 пострадали. В пострадавшем районе работают 23 группы спасателей.