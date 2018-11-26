Понедельник, 26 Ноября 2018 12:21

АрмИнфо. Для меня всегда это здание символизировало культуру, красоту, искусство и блеск. Последние годы, и в особенности последние 5 дней, эти слова заменены на другие и более грустные слова. Последние 7 месяцев нервы представителей Республиканской партии, работающих на высших должностях в Ереванской опере, напряжены и накручены похлеще струн арфы, и именно этим объясняется тотальный негатив, исходящий оттуда.

Ведь до апреля 2018 года это здание было бастионом первых леди, а также понтов и фасонства так называемых "сливок общества Еревана" – дам, притворяющихся "лучшими подругами" последних. И то, что все эти 7 месяцев, и особенно, последний месяц, идет война со стороны некоторых подчиненных Константина Орбеляна против министра культуры, говорит лишь об одном, о том что "старые кадры" держатся мертвой хваткой и в состоянии агонии идут на отчаянные поступки.

Однако использование гибели молодого танцора в целях очернения министра культуры показало полный упадок нравственности и какой-либо человечности. Напомню, что ни родные, ни руководство Оперы не обращались к Минкульту с просьбой о проведении панихиды, такая просьба исходила от друзей танцора, переживающих смерть близкого им человека. В данном случае минкульт и лично Лилит Макунц были максимально внимательны к семье и всё, что необходимо в таких случаях, сделала. Да, Минкульт отказал знакомым и друзьям талантливого танцора провести панихиду в здании оперы и балета, ибо закон гласит, что такие решения принимаются госкомиссией за 4 дня, а не за сутки, как просили знакомые.

Все стихло бы, если бы кто-то не использовал горе молодых коллег в театре в политическом ключе. Последние 5 дней многие уважаемые люди, с которыми я общался, включая бывшего директора оперы, мне сказали, что Лилит Макунц поступила правильно, и панихиду можно разрешать только по народным артистам. Закон это закон, а не салфетка, которую можно мять в ладошке, как тебе заблагорассудится. Впрочем, абсурд заключается в том, что некоторые сотрудники театра и деятели культуры далеки от законопослушности так же, как мы от планеты Юпитер!

Может и последние 7 месяцев есть попытки притвориться "хорошими", но судя по тому сопротивлению к справедливой и относящейся ко всем одинаково Лилит Макунц быть хорошими долго не получится. Как я уже сказал, в интервью речь идет не о культуре, а о денежных потоках. Творческие люди, телевизионщики и все, кто имеет отношение к культуре, давно думают о деньгах. Обвинять только их одних нельзя, ведь они были воспитаны целым поколением бывших министров культуры, которые в действительности были не министрами, а тенью первых леди страны. То есть, за 30 лет современной Армении у нас впервые появился министр культуры, считающий что все равны и одинаково должны проходить конкурсы. Впервые появился министр культуры, которая не занимается личным обогащением на трюках с объектами архитектуры и сделками с недвижимостью. А вот некоторым старым кадрам всё это не нравится, ибо времена вседозволенности прошли, и уже 7 месяцев приходится корректировать самих себя.

Взять например, один интересный факт. После апреля 2018 года вдруг, откуда не возьмись, появились вакансии и на них взяли живых людей! Мой знакомый артист из оперы рассказал, что в коллективе все удивлены этим фактом и тут возникает вопрос "Означает ли это, что в этом учреждении было много "мертвых душ " или мы фантазируем?» Надеюсь, что второе, хотя в данном случае наша надежда должна умереть не последней, а первой.

Или вот, например, вопрос госимущества и всего, что есть во всех культурных учреждениях, включая Оперу. Всё ли имущество на месте? Начиная от музинструментов и мебели и заканчивая болтами и гвоздями? Вероятно, вопрос перезагрузки является очень болезненным для тех, кто до апреля 2018 считали себя царьками в своих учреждениях. Та же опера, судя по всему, поддакивая во всем бывшей первой леди получала в обмен "крышу" позволяющую делать "дела".

Сейчас же наступили другие времена, некоторые руководящие люди обнаружили, что оказывается, в Армении культурную политику координирует Министерство культуры, а не собственные амбиции, не редко направленные на благо собственного кармана. Напоследок добавлю, что наша мечта общая, чтобы когда-нибудь это здание опять нам напоминало старую добрую оперу… И большая просьба: откройте свои окна и выветрите, людей занимающихся травлей и льющих воду на мельницу разрушившей страну республиканской партии. С добрым сердцем желаю доброй перезагрузки.

Автор: Роман Багдасарян – известный блогер, публицист