Понедельник, 26 Ноября 2018 12:01

АрмИнфо. "На сегодняшний момент наша политическая команда выполнила все обязательства, взятые перед народом без исключений", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 25-го ноября во время представления предвыборной программы блока "Мой шаг" и вечера по сбору средств. Блоку "Мой шаг" удалось собрать 230 млн драмов ($475 тыс.), которые пойдут на финансирование предвыборной кампании.

По словам Пашиняна, сегодня, когда возглавляемая им политическая команда вернула власть народу, "Мой шаг" ожидает всенародный вотум доверия, чтобы встать у руля управления страной на ближайшие пять лет. "На данном этапе очень важно зафиксировать для чего нужен данный мандат, и на какие цели он будет использован", - указал и.о. главы правительства.

По его словам, для них важнейшей задачей на ближайшее время наряду с укреплением результатов политической революции является экономическая революция. На деле это означает структурные изменения армянской экономики. Такое изменение, которое будет соответствовать требованиям национальной безопасности и национальным интересам. "В течение ближайших лет приоритетом правительства станет обеспечение трансформации армянской экономики из аграрной и основанной на азартных ставках в промышленную и высокотехнологичную", - пояснил он.

В целом, по словам и.о. премьер-министра, приоритеты правительства нацелены на обеспечение национальной безопасности и международного признания Арцаха, а также преодоление бедности посредством установления равных условий для всех. Для преодоления бедности кабмин предусмотрел освобождение микробизнеса от налоговых обязательств, что является одним из важнейших условий для поощрения работы. "Мы хотим, чтобы люди, в конце концов, сумели преодолеть разочарованность и поверили в свои силы. Мы хотим обеспечить людям реализацию права на достойную работу", - сказал он.

Одним из важнейших шагов превращения Армении в технологичную страну станет снижение подоходного налога. "Для технологической отрасли экономики мы снизим подоходный налог на 13п.п., тем самым поощряя создание рабочих мест и утверждение высоких зарплат в этой сфере, а также повышение инвестиционной привлекательности сферы", - сказал он, напомнив, что на прошлой неделе они решили предоставить льготы стартапам.

Как указал Пашинян, посыл нового правительства Армении был донесен до бизнес кругов и в ближайшее время армянская экономика ожидает новые финансовые вливания.

В сфере внешней политики, как в очередной раз заявил Пашинян, приоритеты правительства остаются неизменными. "Мы не собираемся идти на реверсы в этой сфере, наши приоритеты внешней политики неизменны. Усиление стратегического союза с Россией, установление стратегических отношений с соседями - Ираном и Грузией остается тем же. Мы продолжим развитие отношений с США, ЕС, Китаем Индией, Японией, но не будем этого делать за счет наших отношений с другими странами", - сказал он.

Армения, по его словам, продолжит свое участие в ЕАЭС. В рамках организации есть потенциал и атмосфера с точки зрения демонстрации активности в этой структуре для развития экономики Армении, подчеркнул он. РА продолжит также оставаться членом ОДКБ с надеждой на то, что те вопросы, которые оставались открытыми для ее участников в течение последнего 10-летия, наконец получат конкретные ответы. Никол Пашинян пояснил, каким образом правительство намерено добиться осуществления предвыборного лозунга блока "Мой шаг" - "Счастливый индивидуум, заботливое общество, могущественное государство". "Мы должны обеспечить в нашей стране свободу граждан, справедливость, безопасность защиту достоинства каждого гражданина", - заявил он.

В Армении должны быть исключены экономические и политические преследования. В данном вопросе, как отметил он, власть не потерпит компромиссов. Поддержка государства своим гражданам, как пояснил Пашинян, будет осуществляться не путем предоставления финансовой помощи, а методами, направленными на преодоление разочарования, и восстановление веры в собственные силы. "Мы поставили перед собой амбициозную задачу, чтобы в течение ближайших 5 лет искоренить нищету в Армении. Это не пристало новой Армении, Армении 21 века. Необходимо существенно сократить бедность и в первую очередь благодаря работе и индивидуальным усилиям", - добавил он. Таким образом, как подчеркнул Никол Пашинян, говоря о могуществе армянского государства, его политическая команда понимает повышение авторитета страны и его роли на международной арене.

По его словам, важнейшей задачей нового правительства станет изменение мышления народа. Начиная со времен независимости, как указал Пашинян, в Армении преобладают пессимистические настроения. "Народ не верил в изменения и в светлое будущее. Основная задача новая правительства будет состоять в формировании оптимистического настроя. Все те, кто будет голосовать за блок "Мой шаг", проголосует за оптимизм", - отметил он.

Отметим, что внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря, в выборах примут участие 11 партий и партийных блоков. Накануне и.о. премьер-министра на своей странице в Facebook сообщил, что с 26-го ноября по 5-ое декабря уходит в отпуск, "чтобы полноценно участвовать в предвыборной кампании блока "Мой шаг".