Понедельник, 26 Ноября 2018 12:01

АрмИнфо. Официальный Баку подверг резкой критике Москву, в связи с визитом в Россию президента Арцаха Бако Саакяна.

"Разрешение на въезд в Россию представителя "незаконного сепаратистского режима", подрывает усилия по продвижению переговорного процесса и противоречит посредническим обязательствам РФ в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией, и противоречит нормативно-правовой базе двусторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничеству и взаимной безопасности между РФ и АР, указывающему, что "стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана предупредили, что такого рода вояжи Бако Саакяна по странам сопредседателей МГ ОБСЕ могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. "В этом случае вся ответственность будет на армянской стороне", - отмечается в сообщении МИД.

Отметим, что 24 ноября президент Арцаха Бако Саакян посетил с рабочим визитом Москву.