Понедельник, 26 Ноября 2018 11:57

АрмИнфо. Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился прогнозами касательно внутреннего валового продукта на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальный рост ВВП составит 3,8 % в 2019 году. При этом среднегодовой темп роста ВВП (2019 - 2023 годы) составит 4,1 %. Номинальный ВВП вырастет с 64,0 трлн. тенге в 2019 году до 86,5 трлн. тенге в 2023 году», - сообщил министр на заседании Правительства. Вместе с тем, по его словам, ВВП на душу населения составит 9,4 тыс. долл. США в 2019 году с увеличением до 12,1 тыс. долл. США в 2023 году. Рассказал Т. Сулейменов и о прогнозируемом росте в различных отраслях экономики.

«Обрабатывающая промышленность вырастет на 4,1 %, горнодобывающая промышленность на 3 %. Устойчивый темп сохранится в сельском хозяйстве - 6,4 %, строительной отрасли - 4,1 % и торговле - 4,4 %», - добавил он. Что касается экспорта, как отметил министр, он составит 54,1 млрд. долл. США (на 2,4 млрд. долл. ниже одобренного в августе) в 2019 году с увеличением до 65,7 млрд. долл. США (на 2,9 млрд. долл.) в 2023 году. Импорт составит 32,9 млрд. долл. США (на 1,9 млрд. долл.) в 2019 году и увеличится до 39,6 млрд. долл. США (на 2,3 млрд. долл.) в 2023 году. «Объем добычи нефти сохранен на уровне 88 млн. тонн в 2019 году с ростом до 99 млн. тонн в 2023 году. Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне 4-6 % в 2019 году, с последующим снижением до 3-4 % в 2020-2023 годах», - заключил Т. Сулейменов.