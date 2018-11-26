Понедельник, 26 Ноября 2018 10:57

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное Собрание. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы РА.

"26-го ноября стартует агитационная компания перед внеочередными выборами в Национальное Собрание. Эти выборы после больших апрельско-майских перемен - важнейшее событие политической жизни Армении, результаты которого очень существенны в плане развития и перспектив страны. От каждого из нас требуется высокая ответственность и сознательность, в какой бы должности мы ни были, какие бы возможности ни имели. Обращаюсь к государственным органам: достойно продолжайте исполнение своих законных обязанностей и конституционных требований. Уверен, что свободные, равные и законные выборы отныне неотъемлемая часть нашей новой истории. Обращаюсь к участвующим в выборах политическим партиям и блокам: надеюсь, что вы с величайшей ответственностью подошли к своему политическому заявлению - формированию команд и программ. Они наметят пути дальнейшего развития Армении. Будьте верны тем ценностям, которые вы исповедуете, в то же время, будьте уважительны и учтивы по отношению друг к другу. Обращаюсь к нашим гражданам: будьте требовательны в обсуждении программ, слушайте всех, чтобы быть информированными и осознанно совершить свой выбор. Примите своё решение в соответствии со своими представлениями о развитии Армении, со своими ценностями. Помните, что от всех и каждого из нас зависит будущее Армении", - говорится в послании Саркисяна.

Отметим, что сегодня стартует официальная предвыборная кампания. В предстоящих внеочередных парламентских выборах примут участие 11 политических сил.