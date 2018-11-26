Понедельник, 26 Ноября 2018 10:56

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении, член правления партии "Гражданский договор", входящей в блок "Мой шаг", Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список блока, с 26 ноября ушел в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

"С завтрашнего дня беру отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании", - написал Пашинян на своей страничке в

Facebook 25 ноября.

Как сообщил Никол Пашинян, предвыборные встречи блока "Мой шаг" 26 ноября состоятся по следующему графику:

в 11:00 часов - Талин (Арагацотнская область), на площади у здания администрации.

в 13:30 часов - Маралик (Ширакская область), на площади у здания администрации,

в 15:00 часов - Артик (Ширакская область), на центральной городской площади,

в 17:00 часов - Гюмри (Ширакская область), на площади Вардананц, напротив мэрии.