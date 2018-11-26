Понедельник, 26 Ноября 2018 21:17

АрмИнфо. В 2018–2019 годах будет реализовано 11 казахстанско-китайских проектов на общую сумму 4,4 миллиарда долларов США. Кумулятивно на конец I полугодия 2018 года объём вложений китайских инвесторов составил 15,6 млрд долл. США, против 14,8 млрд годом ранее. Последние три года наблюдается линейный рост инвестиционных потоков из КНР, до 6,6%, передает finprom.kz.

В отраслевом сегменте выделяется 5 наиболее привлекательных секторов для китайских инвесторов: транспорт и складирование (4,9 млрд долл.), горнодобывающая промышленность (2,6 млрд долл.), финансовая и страховая деятельность (2,2 млрд долл.), строительство (2,1 млрд долл.) и обрабатывающая промышленность (2,1 млрд долл.), которая сместила оптово-розничную торговлю (833,1 млн долл.). На долю ТОП-5 отраслей приходится 88,9% (14 млрд долл. США) всех китайских инвестиций (в 2014-м — 68,4%).

В 2018 году главным инструментом китайских инвесторов впервые стали прямые инвестиции, объём которых на конец I полугодия составил 9,5 млрд долл. (60,3% от всех инвестиций). Портфельные инвестиции и производные финансовые инструменты всё ещё занимают наименьшую часть — 2,1 млн долл. (менее 1%). Однако инвестиции через эти инструменты за год выросли на 69,8%.

Общее число казахстанско-китайских инвестиционных проектов — 51, совокупный объём инвестиций оценивается в сумму более 27 млрд долл. США. В 2018–2019 годах начнется реализация ещё 11 проектов с объёмом инвестиций более чем в 4,4 млрд долл. США. Выполнение этих проектов позволит создать порядка 20 тысяч новых постоянных рабочих мест.

Центральный проект — «Пояс и Путь», в рамках которого за 5 лет уже ввели в эксплуатацию ряд крупных инфраструктурных проектов: порт Ляньюньган; сухой порт «Хоргос — Восточные ворота» на границе с Китаем; порт Актау на Каспийском море; новый железнодорожный коридор Казахстан — Туркменистан — Иран общей протяжённостью около 900 км, соединяющий страны Центральной Азии с Персидским заливом и портом Бендер-Аббас на юге Ирана; а также международный транзитный коридор Западная Европа — Западный Китай, часть которого проходит через Казахстан. Вдоль «Пути» с участием китайских компаний установлено более 80 зон торгово-экономического сотрудничества и создано свыше 200 тысяч рабочих мест.

Глобализация рынков также усиливается за счёт интеграции финансового сектора. Астана и её финансовый центр консолидируют инвестиционную активность международных инвесторов. Китай — яркий пример активного участия в развитии казахстанского рынка капитала. На базе финансового хаба в 2018 году подписано 5 меморандумов и соглашений (всего за 2016–2018 годы — 13), основная цель которых — развивать трансграничный бизнес для обеспечения высококачественного сервиса и разработки новых финансовых услуг.

Рейтинг лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка — критический показатель, оценивающий бизнес-ориентированность стран во всем мире. Казахстан по результатам рейтинга на 2019 год поднялся на 8 позиций и занял 28-е место (в 2018-м — 36-е), став лучшей страной в регионе по ведению бизнеса. Ближайшие соседи из ЕАЭС расположились в коридоре с 31-го по 70-е место. Китай в свою очередь занял 4-е место (в 2018-м — 5-е).

Внешнеторговый оборот Казахстана и Китая по итогам 9 месяцев 2018 года составил 8,2 млрд долл. США (годом ранее — 7,4 млрд долл. США). Китай — один из ключевых партнёров Казахстана: доля товарооборота с КНР составляет 12,1% от совокупного объёма (68,2 млрд долл. США).

Экспорт и импорт казахстанских товаров и услуг в Поднебесную находится в паритете: экспорт — 4,2 млрд долл. (+6,6%), импорт — 4 млрд долл. (+17,2%).

В 2017 году Китай занял второе место среди стран по товарообороту с РК — 10,5 млрд долл. США.