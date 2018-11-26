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|Российский эксперт: Ситуация вокруг кандидатуры генсека ОДКБ не отразится на итогах выборов в Армении
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|Омбудсмен Армении проведет круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг электорального процесса в стране
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|В Армении стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года
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|Никол Пашинян представил предвыборную программу блока "Мой шаг"
|Баку подверг резкой критике Москву, в связи с визитом в Россию президента Арцаха
|Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное Собрание Армении
|Никол Пашинян ушел в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании
|Делегация Приднестровья находится в Арцахе
|В Ереване проходит научно-практическая конференция <Армянские беженцы из Азербайджана: Политические, культурные и общественные проблемы 30 лет спустя>
|Пашинян: Экономическая революция в стране уже началась и "у кого есть глаза", тот уже видит результаты
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" не верит опросам "Гэллап", и считает, что окажется в новом парламенте
|Партия "Оринац еркир" представила 50-и шаговую программу по оздоровлению страны
|Пашинян вновь выразил полную поддержку действующим властям Арцаха
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|Никол Пашинян призвал армянский народ совершить экономическую революцию
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|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
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АрмИнфо. На ежегодном форуме «2nd IOT Forum Astana 2018», который пройдет в столице 27 ноября, ведущие мировые и казахстанские эксперты обсудят современные тенденции развития отрасли IOT, передает МИА «Казинформ».
Форум проводится АО «Казахтелеком» при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК уже во второй раз. Организаторы подготовили обширную программу, которая будет включать в себя пленарное заседание с участием вице-премьера РК Аскара Жумагалиева и главы Министерства информации и коммуникаций Даурена Абаева, панельные дискуссии на актуальные для Казахстана темы, выставку разработок в сфере IOT и торжественное награждение лучших проектов.
«Я буду модерировать сессию «IОT security и общественная безопасность», где мы будем рассматривать вопросы стандартов, внедрения новых технологий, а также реакции граждан на этот вопрос», - сказала руководитель городского Центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek Жаннат Дубирова. Жаннат Дубирова - реализатор успешного проекта по модернизации городской среды iKomek.
Центр мониторинга и оперативного реагирования позволяет в режиме онлайн отслеживать и реагировать на обращения граждан посредством горячей телефонной линии, социальных сетей и специального мобильного приложения. Тема «умных городов» остается одной из центральных на форуме уже второй год. Модератором соответствующей сессии выступит представитель французской компании «Actility» Роман Саввин, который также расскажет об эволюции IoT экосистем в Европе.
Кроме того, в ходе панельных сессий участники выявят проблемные зоны взаимодействия государственных органов и поставщиков услуг. Сессия «Цифровая трансформация экономики Казахстана» пройдет под эгидой Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане. Модератором сессии выступит глава фонда Томас Хельм.
По сообщению оргкомитета форума, в рамках мероприятия запланировано торжественное вручение премии АО «Казахтелеком» в области лидерства по внедрению решений IOT в Казахстане. Премия пройдет в трех номинациях: «Лучший социальный IoT проект», «Лучший коммерческий IoT проект» и «Лучший новатор IoT в Казахстане». К тому же в рамках форума будет организована выставка технологичных решений IOT в промышленности, телекоммуникациях, сельском хозяйстве, системе жизнеобеспечения и безопасности городов.
Ожидается участие экспертов из России, Сингапура, Франции, Германии, Великобритании и Китая.
|Политически силы верят в то, что в Армении пройдут свободные и объективные выборы
|Петр Свитальский: Экономические реформы в Армении шире распахнут двери для европейского бизнеса
|Вачаган Казарян и его супруга Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег
|Никол Пашинян партии "Сасна Црер": Хочу вам напомнить, что сейчас у власти не слабовольный Серж Сарсян
|Арам Сафарян: Если правительство не представит конкретную программу действий, то после декабрьских выборов Армению ждут новые досpочные выборы
|Армению в межправительственном совете ЕАЭС представит Арарат Мирзоян
|РПА: Для Никола Пашияна интересы блока "Мой шаг" важнее, чем интересы Армении
|Никол Пашинян Республиканской партии: Вы не имеете морального права говорить об армии
|Армен Ашотян: 9 декабря Никола Пашиняна ждет большой сюрприз
|Российский эксперт не исключил сюрпризов в ходе электоральных процессов в Армении
|Лепехин: Минусом парламентских выборов в Армении является отсутствие в избирательных процессах реальной оппозиции в лице Роберта Кочаряна
|В администрации президента РА представили детали визита Армена Саркисяна в ФРГ
|Российский эксперт: Ситуация вокруг кандидатуры генсека ОДКБ не отразится на итогах выборов в Армении
|В Армении молодые летчики армейской авиации ЮВО дали старт полетам в условиях высокогорья
|В Ереване 27 ноября пройдет первая встреча комитета партнерства Армения-ЕС
|"Сасна црер": Будущий парламент сделаем площадкой, где сталкиваются идеи, а не мешки с деньгами
|Армения заняла 84 строчку в рейтинге самых сильных армий мира по версии Global Firepower
|Ара Баблоян и генсек ПАЧЭС обсудили вопросы проведения 52-го пленарного заседания Ассамблеи в Ереване
|Омбудсмен Армении проведет круглосуточный беспристрастный и аполитичный мониторинг электорального процесса в стране
|Армен Саркисян в Берлине проведет переговоры с Ангелой Меркель
|В Армении стартовала предвыборная кампания к парламентским выборам 9 декабря 2018 года
|Beeline запускает предложение COMBO для жителей областей
|МИД Армении выясняет наличие армян или граждан РА среди пострадавших в результате землетрясения в Иране
|Роман Багдасарян: О культуре, об Опере и о «лучших подругах»
|Никол Пашинян представил предвыборную программу блока "Мой шаг"
|Баку подверг резкой критике Москву, в связи с визитом в Россию президента Арцаха
|Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное Собрание Армении
|Никол Пашинян ушел в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании
|Делегация Приднестровья находится в Арцахе
|В Ереване проходит научно-практическая конференция <Армянские беженцы из Азербайджана: Политические, культурные и общественные проблемы 30 лет спустя>
|Пашинян: Экономическая революция в стране уже началась и "у кого есть глаза", тот уже видит результаты
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" не верит опросам "Гэллап", и считает, что окажется в новом парламенте
|Партия "Оринац еркир" представила 50-и шаговую программу по оздоровлению страны
|Пашинян вновь выразил полную поддержку действующим властям Арцаха
|На минувшей неделе противник более 150 раз нарушил режим прекращения огня
|Никол Пашинян призвал армянский народ совершить экономическую революцию
|Пашинян проводит шествие в Ереване
|Сона Трузян: Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26 ноября
|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
|Несмотря на рейтинги "Геллап интернейшнл", Эдмон Марукян пророчит "Просвещенной Армении" второе место на выборах
|Пашинян утверждает, что в отношениях с Минском нет никаких страстей
|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
|Свитальский: После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний
|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
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