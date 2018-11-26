Понедельник, 26 Ноября 2018 10:09

АрмИнфо. На ежегодном форуме «2nd IOT Forum Astana 2018», который пройдет в столице 27 ноября, ведущие мировые и казахстанские эксперты обсудят современные тенденции развития отрасли IOT, передает МИА «Казинформ».

Форум проводится АО «Казахтелеком» при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК уже во второй раз. Организаторы подготовили обширную программу, которая будет включать в себя пленарное заседание с участием вице-премьера РК Аскара Жумагалиева и главы Министерства информации и коммуникаций Даурена Абаева, панельные дискуссии на актуальные для Казахстана темы, выставку разработок в сфере IOT и торжественное награждение лучших проектов.

«Я буду модерировать сессию «IОT security и общественная безопасность», где мы будем рассматривать вопросы стандартов, внедрения новых технологий, а также реакции граждан на этот вопрос», - сказала руководитель городского Центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek Жаннат Дубирова. Жаннат Дубирова - реализатор успешного проекта по модернизации городской среды iKomek.

Центр мониторинга и оперативного реагирования позволяет в режиме онлайн отслеживать и реагировать на обращения граждан посредством горячей телефонной линии, социальных сетей и специального мобильного приложения. Тема «умных городов» остается одной из центральных на форуме уже второй год. Модератором соответствующей сессии выступит представитель французской компании «Actility» Роман Саввин, который также расскажет об эволюции IoT экосистем в Европе.

Кроме того, в ходе панельных сессий участники выявят проблемные зоны взаимодействия государственных органов и поставщиков услуг. Сессия «Цифровая трансформация экономики Казахстана» пройдет под эгидой Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане. Модератором сессии выступит глава фонда Томас Хельм.

По сообщению оргкомитета форума, в рамках мероприятия запланировано торжественное вручение премии АО «Казахтелеком» в области лидерства по внедрению решений IOT в Казахстане. Премия пройдет в трех номинациях: «Лучший социальный IoT проект», «Лучший коммерческий IoT проект» и «Лучший новатор IoT в Казахстане». К тому же в рамках форума будет организована выставка технологичных решений IOT в промышленности, телекоммуникациях, сельском хозяйстве, системе жизнеобеспечения и безопасности городов.

Ожидается участие экспертов из России, Сингапура, Франции, Германии, Великобритании и Китая.