Суббота, 24 Ноября 2018 14:52

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян встретился с делегацией Приднестровья (ПМР), возглавляемой заместителем председателя правительства Алексеем Цурканом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, глава МИД с удовлетворением отметил высокий уровень отношений, установленный как

между внешнеполитическими ведомствами, так и другими органами государственного управления двух стран.

В этом контексте Маилян высоко оценил подписание 23 ноября в Степанакерте между правительствами двух стран соглашения о взаимном учреждении торговых представительств. По оценке сторон, соглашение дополнит договорно-правовую базу двусторонних отношений и станет важным шагом в установлении стабильного сотрудничества в экономической сфере.

На встрече был также обсужден ряд вопросов, касающихся перспективных направлений расширения сотрудничества между странами и реализации совместных практических программ.