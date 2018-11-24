Суббота, 24 Ноября 2018 14:52

АрмИнфо.В Национальной академии наук Армении стартовала научно-практическая конференция <Армянские беженцы из Азербайджана: Политические, культурные и общественные проблемы 30 лет спустя>.

Как заявил начальник Государственной миграционной службы Министерства территориального управления и развития Армении Армен Казарян, по проблемам армянских беженцев из Азербайджана еще многое предстоит сделать. По его словам, структура, в первую очередь, ответственна за получение беженцами армянского гражданства, но есть также проблема обеспечения беженцев жильем. По его словам, на сегодняшний день это наиболее актуальная для беженцев проблема.

Одновременно чиновник отметил, что целью правительства является также конечная интеграция беженцев. Казарян также подчеркнул необходимость увеличения финансирования службы для более эффективного решения проблем беженцев.