Суббота, 24 Ноября 2018 14:51

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении еще раз подтвердил, что сегодня на стадии обсуждений находятся инвестиционные проекты на сумму $500 млн.

Так, в ходе сегодняшнего шествия блока "Мой шаг" на вопрос журналистов будут ли привлечены инвестиционные проекты на сумму $500 млн, в частности сказал: "Безусловно, эти проекты в силе, дождем итогов выборов, и если все будет хорошо, мы увидим эти инвестиционные программы. Они сейчас в процессе обсуждений, уже прошли несколько шагов, и кажется, мы успешно движемся вперед".

При этом и.о. премьера решил сохранить интригу вокруг вопроса об открытии в республики новых производств, он лишь сообщил, что в скором времени в Мердзаване будет открыто предприятие по производству бытовой техники и телевизоров. Он выразил убеждение, что у этого армянского бренда будет успешное будущее. "Также планирую принять участие в открытии предприятия в Ширакской области Армении. У нас есть прогресс в текстильной области. И когда задаются вопросом, где же эта волшебная палочка, которой все должно оживиться? Я могу лишь сказать, что одним из таких примеров является оживление на рынке недвижимости. Ясно одно, при сохранении этой динамике у нас будет новый этап подъема в строительной сферы. У нас уже есть подъем в таких областях как легкая промышленность, горнорудная промышленность. И когда мы приведем горнорудную промышленность в надлежащее состояние, и оно будет нормально функционировать, наша экономика войдет в действительно революционный этап, что в свою очередь предполагает широкие экономические возможности. Наш призыв в том, чтобы наши соотечественники воспользовались этими возможностями", - сказал он.

Пашинян напомнил, что они после выборов планируют принять новый налоговый кодекс, которым создадут равные и справедливые возможности для всех. По его словам. правительство будет поощрять бизнес, его развитие и обогащение, работать на благосостояние.

Он также не согласился с тем, что в 2019 году не будет повышений заработных плат и пенсий. По его словам, при снижении подоходного налога зарплаты 350 тыс. граждан повысятся, более того с 1 июля текущего года, уже были подняты зарплаты 206 тыс. граждан, кроме того в разных госучреждениях благодаря повышению эффективности деятельности, уже повышены зарплаты, повышены пенсии и пособия 85 тыс. граждан. Он также заверил, что в 2019 году, после принятия закона, в Армении не будет пенсий и пособий, ниже необходимого прожиточного минимума.

В качестве еще одного успеха Пашинян также назвал увеличение на 38

тыс. числа зарегистрированных рабочих за 2-3 месяца, а также

отсутствие фальсификации в ходе выборов. И.о. премьера заверил, что

"волшебная палочка" работает в Армении каждый день. Пашинян выразил

также благодарность всем тем работодателям, кто откликнулся на его призыв и вышел из "тени". "Это был четкий мессендж с их сторон, что они готовы работать и созидать в новой Армении, обогащать народ и государство. Хотел бы также заметить, что в Армении в октябре месяце при 15% спаде в сфере горнорудной промышленности зафиксирован экономический рост и это именно благодаря малому и среднему бизнесу. Мы обеспечили 8.5% рост в сфере производства и промышленности по сравнению с прошлогодними результатами. Причем, в 2017 году рост был обеспечен исключительно за счет горнорудной промышленности. Армения не может выжить за счет аграрной сферы, она должна стать высокотехнологичной промышленной страной", - сказал он.

В заключение он еще раз подчеркнул, что экономическая революция в стране уже началась и "у кого есть глаза", тот уже видит результаты.