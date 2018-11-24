Суббота, 24 Ноября 2018 14:43

АрмИнфо. Партия "Христианско-демократическое возрождение" не верит опросам "Гэллап", и считает, что окажется в новом парламенте. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер партии, политолог Левон Ширинян.

Он не исключил тот факт, что в момент проведения опроса рейтинг партии мог бы быть низким, поскольку она в это время только создавалась. "Но наш рейтинг растет с геометрической прогрессией, и мы окажемся в парламенте. У нас большая группа соратников и сподвижников",- заверил он. Ширинян также подчеркнул, что ПХДВ не является партией одного человека в отличие от других политических сил: "Это демократическая партия, проповедующая национальные консервативные ценности, которая не видит себя в блоке с другими политическими силами".

В свою очередь, член правления партии Айк Сукиасян заявил, что у партии есть конкретная политическая и экономическая программа. "В экономической плоскости мы выступаем против той формы либерализма, которая сейчас применяется в Армении. Мы считаем необходимым переход на ортолиберализм, то есть социалистическую систему рыночной экономики",- отметил он.

Как сообщила член партии Мариам Манукян символом ПХДВ является белый голубь, который будет сопровождать их во время всей агиткампании. "Это голубь Ноя, который принес благую весть о завершении вселенского потопа",- объяснила Манукян, добавив, что партия начнет свою предвыборную кампанию 26 ноября с площади "Республики" и направиться в Первопрестольный Эчмиадзин, где в церкви Рипсиме получит благословение для начала агитации.

Отметим, кстати, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин сегодня выступил с заявлением, пригласив народ накануне начала агиткампании к декабрьским выборам посетить церкви и принять участие в Божественной литургии. <Первопрестольный Святой Эчмиадзин приглашает наш благочестивый народ в ближайшее воскресенье, накануне начала агиткампании к внеочередным парламентским выборам, посетить церкви и принять участие в церемонии Божественной литургии, молясь о непоколебимой, благополучной и прогрессивной жизни Родины и хорошем ходе парламентских выборов>, - говорится в заявлении.