Суббота, 24 Ноября 2018 14:35

АрмИнфо.Партия "Оринац еркир" представила 50-и шаговую программу по оздоровлению страны.

Как заявил сегодня на презентации программы лидер ОЕ Артур Багдасарян, программа предусматривает снижение процентной ставки на ипотечные кредиты, переход на общую систему медицинского страхования, внедрение в ВС контрактной службы, модернизацию приграничной инфраструктуры.

Он также заявил, что на выборах ОЕ предстает перед избирателями с конкурентной командой. При этом Багдасарян заявил, что решение об участии в выборах партии далось не легко, несмотря на то, что она с первых дней поддерживала революционные процессы в стране. "Однако после революции прошло уже 8 месяцев, но новые власти уже успели разочаровать своей кадровой политикой и тем, что так и не представили программу по развитию страны",- резюмировал Багдасарян.

Отметим, что, согласно опросу "Геллап интернейшнл", ОЕ на выборах получит порядка 0,1% голосов. Эта партия также занимает втрое место в данном опросе в номинации "антирейтинг".