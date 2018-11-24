Суббота, 24 Ноября 2018 14:33

АрмИнфо. Республиканская партия Армении и Давид Шахназарян (кандидат в парламент от РПА - Ред.) давно уже провалили внеочередные парламентские выборы. Так прокомментировал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заявление Шахназаряна о том, что сегодняшнее шествие блока "Мой шаг" направленно на провал предстоящих выборов.

Коснувшись заявления другой партии "Сасна црер" о необходимости формирования правительства согласия, Пашинян сказал, что не видит в этом необходимости, так как уже сформировано правительство, пользующее широким общественным мандатом.

Коснувшись другого заявления члена партии "Сасна црер" Жирайра Сефиляна касательно того, что новый парламент, который будет сформирован по итогам выборов 9 декабря, продержится максимум 1-1.5 года так как основные реформы не осуществлены, и.о. премьера, в частности сказал: "Что за основные изменения, которые мы не осуществили? Я убежден, что у всех в Армении будет долгая жизнь. А что касается нового парламента, то он избирается для осуществления деятельности и будет функционировать в соответствии с установленными сроками, если конечно не будет других обстоятельств. Это решать народу. Этот парламент будет легитимным, пользующимся доверием народа и с этим все должны считаться, так как эти выборы будут свободными, справедливыми, независимыми и прозрачными".

Вместе с тем, он заверил, что уже сегодня международные организации фиксируют, что свобода словам в Армении находится на беспрецедентно высоком уровне. По словам премьера, об этом говорят даже европейские послы, и парламент избранный в таких условиях естественно будет легитимным, сильным и наделенным мандатом народа.

Коснувшись заявления Жирайра Сефиляна о необходимости проведения революции в Арцахе дабы избежать "взрыва", Пашинян заметил, что уже высказывался по этому поводу и выражал полную поддержку действующим властям Нагорного Карабаха. "Я убежден, что в Арцахе пройдут очередные выборы, которыми народ сформирует легитимную власть. Более того, убежден, что по всем вопросам, связанным с Арцахом решающее слово за арцахским народом, и мы именно так мы воспринимает НКР", - сказал и.о. премьер-министра

На вопрос о том, чего ждать народу после выборов, Пашинян сказал, что экономической революции. Он также не стал говорить о возможных изменения в правительстве, призвав дождаться итогов выборов.