Суббота, 24 Ноября 2018 12:40

АрмИнфо.В период с 18 по 24 ноября ВС Азербайджана более 150 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, за указанный период в направлении карабахских позиций было произведено более 2000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

Передовые подразделения АО НКР строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурству по всему периметру линии соприкосновения войск.