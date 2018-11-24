Суббота, 24 Ноября 2018 12:36

АрмИнфо. Весной армянский народ совершил политическую революцию, теперь пришло время осуществить экономическую. Об этом в ходе шествия в Ереване заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, цель шествия, еще раз зафиксировать победу народа в ходе майской революции. "Мы, в апреле-мае совершили политическою революцию, настало время для экономической. Сегодня мы начинаем экономическую революцию. Мы верим в созидательную силу нашего народа, верим, что сможем совершить экономическую революцию, которая поднимает на новый уровень экономическое развитие нашей страны, улучшит благосостояние нашего народа. Да здравствует трудолюбивый армянский народ!", - сказал Пашинян.

Шествие сторонников Пашиняна во главе с и.о. премьера направляется в административный округ Канакер-Зейтун. Кульминация шествия будет в административной округе Малация-Себастия. Участикни шествия с флагами Армении и блока "Мой шаг", под барабанный бой, скандируя "Армения" движутся по улицам столицы.