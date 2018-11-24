Суббота, 24 Ноября 2018 12:32

АрмИнфо.Пашинян проводит шествие в Ереване В Ереване проходит шествие во главе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Шествие стартовала с 6 микрорайона административного района Нор Норк. Движение во главе с Пашиняном по проспекту Гая направилось в административный район Аван, откуда через административный район Канакер-Зейтун через центр города направится в административный район Млоатия-Себастия.

В шествии принимают участи несколько тысяч граждан и члены Правительства. Граждане идут с флагами Армении и блока "Мой шаг".